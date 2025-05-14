Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çevrim içi bir zirveye katıldı. Görüşmede Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması ve Gazze’deki insani krizin sonlandırılması öne çıkan başlıklar oldu.

Suriye için yeni başlangıç mesajı

Zirvede konuşan ABD Başkanı Trump, “Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemin ardından Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyoruz” diyerek yeni bir başlangıç çağrısında bulundu. Erdoğan ise bu kararın tarihi önemde olduğunu belirterek, yaptırımları kaldırmayan diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den Suriye’ye yatırım ve güvenlik desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarlı ve komşularıyla uyumlu bir ülke olmasını desteklediğini dile getirdi. DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelede Şam yönetimine destek vereceklerini açıklayan Erdoğan, DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu cezaevlerinin yönetimi ve güvenliğinde iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Gazze için insani çağrı

Toplantıda Gazze’deki durum da gündeme geldi. Erdoğan, “Gazze’deki şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye’nin gayretleri sürüyor. Bu insani trajediye son verme zamanı gelmiştir” dedi.

Ukrayna savaşı için barış vurgusu

Erdoğan ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında, liderler düzeyinde ateşkes ve barış görüşmelerinin hızla başlatılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin barış süreci için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.