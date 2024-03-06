Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşlerden söz eden ünlü ekonomist İslam Memiş, doların yükselişi ve serbest piyasada görülen makas aralığı ile gram ve ons altındaki hızlı artışlar üzerine bazı değerlendirmelerde bulundu.

Düşüşe dikkat çeken Memiş, endeksin 8860 puandan günü tamamladığını ve 9400 seviyesinden başlayan düşüşün 8750 ve 8400'e kadar devam edebileceğini öngördü. Kısa vadede 8750-9100 aralığının önemli olduğunu vurgulayan Memiş, Cuma günü Fitch'in Türkiye'nin kredi görünümü notunu açıklayacağını ve bu durumun tepki alımlarına neden olabileceğini ancak 8400 puan öngörüsünün hala geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Doların 31.60 TL olduğu sırada serbest piyasada 32.50 seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, bu farkın önemli olduğunu söyleyerek Mart ayında 32 TL seviyesine yerleşeceğini söyledi. Yaz aylarında ise 40-45 bandında dolar/TL kurunu beklediğini ifade etti.

Euro/TL kuru için de öngörülerde bulunan Memiş, serbest piyasada 34.75 - 35.30 TL aralığında işlem gördüğünü hatırlatarak Euro'nun bu yıl dolar karşısında daha fazla kazandıracağını düşündüğünü belirtti.

YATIRIMCILARI UYARDI

Ons ve gram altındaki hızlı yükselişlere de dikkat çeken İslam Memiş, bu artışların sürpriz olmadığını söyledi. Ons altının 2141 dolara kadar yükseldiğini ve teknik olarak bazı alanların ihlal edildiğini belirten Memiş, 2350 dolara kadar yükseliş beklentisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Gram altında da benzer bir yükseliş trendi olduğunu belirten Memiş, Kapalıçarşı'da gram altının 2327 TL'ye kadar yükseldiğini belirtti. Gümüşte de yükseliş yaşandığını belirten Memiş, ons gümüşün 24 dolara, gram gümüşün ise 24 liraya yükseldiğini söyledi. Hedeflerinin ons gümüşte 26 dolar, gram gümüşte ise 26 lira olduğunu ifade etti.