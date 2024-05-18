AK Parti'de Değişim Başlıyor: 2K Formülü ile Yeni Yol Haritası

AK Parti, partide köklü bir değişim süreci başlatmak için hazırlıklara başladı. Seçimler nedeniyle geçen yıl yapılamayan geleneksel istişare kampı bu yıl 7-9 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenecek. Bu kamp, milletvekilleri için planlanan ilk aşama olacak. İkinci aşama ise 1-2 Temmuz'da AK Parti Genel Merkezi'nde belediye başkanları kampı olacak.

Parti yönetimi, bu süreçte 2K formülü (kamp ve kongre) ile güçlenmeyi ve yenilenmeyi hedefliyor. 22 Haziran'da toplanacak olan MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kongreye hazırlık sürecini başlatması bekleniyor. Büyük kongrede, partinin yönetiminde ve yapısında köklü değişiklikler yapılması planlanıyor.

Sabah Gazetesi'ne göre, bu değişiklikler kapsamında bazı genel başkan yardımcılarının değiştirilmesi ve il başkanlarına yeni atamalar yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile yapılacak istişare kampında yeni yol haritasını paylaşacak. Bu yol haritasında, vekillerin disiplinli çalışmaları, seçim bölgelerinde aktif olmaları ve yerel seçimlerde başka partilere yönelen seçmenlerin yeniden kazanılması gibi konulara vurgu yapılacak.

Kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, MKYK üyeleri, MDK üyeleri, parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri, siyasi erdem etik kurulu üyeleri, kurucular kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları, birim başkan yardımcıları katılacak. Bu toplantılarda, partinin gelecekteki stratejileri ve hedefleri masaya yatırılacak.