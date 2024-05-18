20 Bin Öğretmen Atanacak! Başvuru Tarihleri Belirlendi

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda kabul edilecek. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının beklediği duyuruyu yaptı ve başvuru sürecinin detaylarını açıkladı.

Mezuniyet Belgeleri Elektronik Ortamda Yüklenecek

Başvurular, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Öğretmen adayları, atanmak istedikleri branşa uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, sözlü sınava katılmak istedikleri ili seçecekler.

Sözlü Sınav Duyuruları 10 Haziran'da

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Atama ve göreve başlama ile ilgili detaylı açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanmasının ardından yapılacak.