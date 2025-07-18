Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı.

Toplantılar, kurban organizasyonları ve izdivaç yapısı tespit edildi

Soruşturmada, FETÖ’nün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki yapılanmasını aktif şekilde kullandığı, şüphelilerin örgüte sadakati güçlendirmek amacıyla kurban bağışı organizasyonları düzenlediği ve izdivaç faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

Şüphelilerin, video konferans ve yüz yüze toplantılar aracılığıyla örgüt talimatlarını alt kademelere aktardığı da tespitler arasında yer aldı.

63 şüpheliden 51’i gözaltında, 5’i yurt dışına kaçtı

Hakkında beyan bulunan 63 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılırken, 15 Temmuz'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 51 kişi yakalandı. 5 kişinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.