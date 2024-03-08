Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret için hazırlıklarını tamamlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek bu ziyaret, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınacağı bir platform olacak.

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında önemli konuların masaya yatırılacağı bir döneme denk geliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel istikrar, ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi meselelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor. Zelenskiy'nin ziyareti, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırma amacını taşıyor.

İki liderin görüşmesinde, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi de ele alınacak. Ticaret, enerji, savunma ve kültürel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılacak adımların da görüşülmesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti, Ukrayna'nın bölgesel müttefikleriyle olan ilişkilerini güçlendirme ve uluslararası platformlarda varlığını daha da güçlendirmesi açısından önem taşıyor. Türkiye'nin de bölgesel istikrar ve güvenlik için Ukrayna'ya olan desteğini yenileyeceği belirtiliyor.