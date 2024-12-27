Bakan Yerlikaya: Yabancı Düşmanlığından Beslenen Siyaset Çöktü

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancı düşmanlığı ve nefret siyasetinin sona erdiğini belirterek göç politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılık Siyaseti Artık Geçerliliğini Yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin göç politikası, düzensiz göçmenlerin durumu ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, Türkiye’nin insani ve vicdani değerlere dayalı bir politika izlediğini vurguladı.

4 Milyon Yasal Yabancı Bulunuyor

Türkiye’de yasal olarak kalan yabancı sayısının 4 milyon 163 bin 101 olduğunu açıklayan Yerlikaya, bu rakamın 2 milyon 911 bin 525’inin geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluştuğunu belirtti. Türkiye’nin mazlumların yanında yer alarak tarihin doğru tarafında olduğunu ifade eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde insani değerlere dayalı bir yönetim anlayışı izlediklerini söyledi.

Göç Politikaları ve Geri Dönüş Süreci

Yerlikaya, Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından ülkelerine geri dönen Suriyelilerle ilgili örnekler verdi. Başakşehir’de düzenlenen veda törenine değinen Yerlikaya, Suriyeli Muhammed Eyman’ın ülkesine dönmesinin duygusal bir atmosfer yarattığını belirtti. 9-25 Aralık tarihleri arasında 29 bin kişinin gönüllü olarak geri döndüğünü aktaran Yerlikaya, bu sayının her geçen gün arttığını vurguladı.

Türkiye Doğru Tarafta Duruyor

Dünyada artan yabancı düşmanlığına dikkat çeken Yerlikaya, Türkiye’nin inanç ve medeniyet değerlerine uygun şekilde ensar anlayışıyla hareket ettiğini söyledi. Nefret siyaseti güdenlerin bu anlayışın karşısında tutunamayacağını ifade eden Yerlikaya, 8 Aralık tarihinde bu tarz bir politikanın çöktüğünü dile getirdi.

Göç İdaresi ve Konsolosluklar Açılıyor

Yerlikaya, Suriye’deki yönetimle işbirliği çerçevesinde Şam’da Türk bayrağının dalgalandığını ve Halep’te başkonsolosluk açılacağını duyurdu. Göç İdaresi Ofisi’nin de kurulacağını açıklayan Yerlikaya, Suriye’den dönenlerin kayıt işlemlerinin sorunsuz şekilde yapılabilmesi için gerekli sistemlerin kurulacağını belirtti.

Sednaya Hapishanesi’nde İnceleme

Yerlikaya, Suriye’nin Sednaya Hapishanesi’nde yapılan incelemelerde, AFAD ekiplerinin en son teknoloji cihazlarla detaylı aramalar yaptığını ve herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını belirtti. Muhalefetin bu konuda yaptığı eleştirileri haksız bulan Yerlikaya, Türkiye’nin doğru tarafta durduğunu ve insanlık onurunu koruduğunu ifade etti.

Organize Suç ve Uyuşturucuyla Mücadele Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelesine dair çarpıcı rakamlar paylaştı. 1,5 yılda 53 bin kişinin uyuşturucu suçlarından tutuklandığını belirten Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik 819 operasyon yapıldığını ve 106 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Kolluk Kuvvetlerinde Kameralı Sistem Geliyor

2025 yılında devreye girecek yeni uygulamalar hakkında bilgi veren Yerlikaya, tüm polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yakalarında kamera taşıyacağını belirtti. Bu uygulama ile vatandaşlarla olan iletişimlerin şeffaf bir şekilde kayıt altına alınacağını söyledi.

Transit Göç Rotasında Kararlı Tavır

Türkiye’nin düzensiz göçmenlerin geçiş rotasında yer aldığına dair eleştirilere yanıt veren Yerlikaya, sınır güvenliği konusunda büyük adımlar atıldığını belirtti. Doğu sınırlarında geçen yıl 223 bin kişinin ülkeye girişinin engellendiğini, bu yıl ise bu rakamın 104 bine düştüğünü açıkladı.

Suçla Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya, suç oranlarının düşürülmesi ve suçluların yakalanması konusunda kararlı olduklarını belirterek, 2023 yılında suç oranlarında yüzde 30’luk bir azalma sağlandığını ifade etti. Türkiye’nin huzur ve güvenliğini sağlamak için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.