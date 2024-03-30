Yerel seçimlere yönelik heyecan dorukta! Bu gece yarısından itibaren, televizyonlar, radyolar ve diğer tüm yayın organları için önemli bir dönemeç başladı: yayın yasağı. Yüksek Seçim Kurulu'nun Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesine dayanan kararıyla, siyasi reklamların, seçimle ilgili haberlerin, tahminlerin ve yorumların yapılması yasaklandı. Bu kapsamda, vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına giderek, şehirlerini, ilçelerini ve mahallelerini yönetecek kişileri belirleyecekler.

Bu yayın yasağı, oy verme günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek saate kadar devam edecek. Bu süre zarfında, televizyonlar, radyolar ve diğer yayın organları, siyasi reklam, seçim sonuçları ve her türlü seçimle ilgili haberi yapamayacaklar. Ancak seçime katılan siyasi partilerin ve adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri, yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

Bu noktada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da önemli bir uyarıda bulundu. YSK kararları doğrultusunda, bugün saat 23.59'dan itibaren seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğunu hatırlattı. Ayrıca, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partilerin ve adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlama konusunda uyarıda bulundu.