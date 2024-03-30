Türkiye'de yerel yöneticilerin belirleneceği seçim heyecanı, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin yarın sandık başına gitmesiyle doruğa çıkacak. Bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. Toplamda 34 siyasi parti adayı yarışacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanları ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Ayrıca, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Oy verme süreci, seçmenlere 4 ayrı oy pusulası verilerek yönetilecek. Bu pusulaların renkleri ve kullanım alanları şu şekilde: BEYAZ: Büyükşehir belediye başkanlığı, TURUNCU: İl genel meclisi üyeleri, MAVİ: Belediye başkanları, SARI: Belediye meclisi üyeleri.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların geçerli olacağı ve geçersiz sayılacağı durumları belirledi. Geçersiz sayılacak durumlar arasında sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, mühürsüz oy pusulaları, birden fazla partiye mühür basılan oy pusulaları ve bütünlüğü bozulmuş oy pusulaları yer alıyor.

Oy verme günü, alkollü içki satışının yasak olduğu, eğlence yerlerinin kapalı olduğu bir atmosferde geçecek. Saat 18.00'e kadar sadece YSK'nın seçimle ilgili haberlerinin yayınlanabileceği bir yayın yasağı uygulanacak.

YSK'nın belirlediği yayın yasağına göre, seçimden önceki son 24 saatte siyasi reklam yapılamayacak. Bu süre boyunca televizyon, radyo ve diğer yayın organlarında siyasi içerikli haber ve yorumlar da yayınlanmayacak.

Seçmenler, oy kullanma sürecinde adım adım ilerleyecekler. YSK'nın internet sitesi, e-Devlet kapısı, mobil uygulaması veya çağrı merkezinden nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. Oy verme saatlerine dikkat edilmesi gerekecek ve seçmenlerin TC kimlik numaralı belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Oy kullanma sırasında cep telefonu veya diğer iletişim cihazlarının kullanımı yasak olacak. Seçmenler, oy pusulalarını işaretlerken dikkatli olmalı ve zarfa sadece oy pusulası koymalılar. Ayrıca, oy pusulasını dikkatlice katlayarak mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını engellemeleri gerekecek.

Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra seçmenler, sandık seçmen listesinde adlarının bulunduğu yere imza atacaklar. Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkanlığından başlayarak sırasıyla diğer seçimlerin oy pusulaları sayılacak. Yurtdışındaki seçmenlerin bu seçimde oy kullanma hakları bulunmuyor; ancak milletvekili, cumhurbaşkanı ve halkoylaması gibi diğer seçimlerde oy kullanabiliyorlar.