Now yeni sezon tarihlerini duyurduğu Kirli Sepeti ve Yabani dizilerinde son dakika değişikliğe gitti. Yabani ve Kirli Sepeti dizileri 1 hafta ertelendi.

Kirli Sepeti yeni sezon tarihi ertelendi!

Ayça bingöl, ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerinde yer aldığı Kirli Sepeti dizisi yeni bölümleri 15 Eylül tarihinde başlayacak.

Yabani dizisi yeni sezon tarihi ertelendi!

Now'un Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur ve Simay Barlas'li Yabani dizisi 14 Eylül cumartesi tarihine ertelendi.

İki dizinini de henüz kanalların gereken reklamı alamadığı için ertelendiği öğrenildi.