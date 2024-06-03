Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, yarın uzaya fırlatılmak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacak. Türksat 6A, Türk mühendisler tarafından Ankara'da üretildi ve yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına sahip. Bu önemli adım, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yerini güçlendirmeyi ve uydu ihracatçısı olma hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Türksat 6A'nın uğurlama töreni, Ankara'da Mürted Hava Meydanı'nda saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılacak. Bakanların, törende ortak bir açıklama yapması bekleniyor. Bu törenin ardından, Türksat 6A ve fırlatmada görev alacak personel, Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye doğru yola çıkacak. Uydunun hava yolculuğu yaklaşık bir gün sürecek ve ardından Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki SpaceX tesislerinde fırlatma hazırlıkları başlayacak. Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Yüksek Yerlilik Oranı ve Teknolojik Başarı

Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak yer alırken, TÜBİTAK UZAY proje yöneticisi olarak, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurumlar olarak katkı sağladı. Türksat 6A, yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına sahip ve tamamen Türk mühendisleri tarafından Ankara'daki TUSAŞ USET tesislerinde üretildi. Bu yüksek yerlilik oranı, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki bağımsızlığını ve yetkinliğini göstermesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Türksat 6A'nın Özellikleri ve Kapsama Alanı

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. Uydunun 7,5 kilovat gücünde ve 4 bin 250 kilogram ağırlığında olması, ona geniş bir kapsama alanı sağlıyor. Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de kapsama alanına dahil ederek, Türksat'ın hizmet verdiği nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracak. Bu genişleme, Türkiye'nin bölgesel ve küresel iletişim ağındaki rolünü daha da güçlendirecek.

Uydu İhracatı ve Gelecek Hedefleri

Türksat 6A'nın faaliyete geçmesi ile birlikte, Türkiye'nin uydu hizmeti ihracatının önemli ölçüde artması bekleniyor. Haberleşme uydusu üretebilen sınırlı sayıda ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu tecrübeyi kullanarak uydu ihracatçısı konumuna yükselmeyi hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projeyle Türkiye'nin uzay teknolojilerinde önemli bir adım attığını belirterek, "Türksat 6A ile birlikte, uydu teknolojilerinde bağımsızlık ve ihracat kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Türksat 6A projesi, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma yolundaki kararlılığını gösteriyor. Türk mühendislerinin başarısı, sadece Türkiye için değil, dünya çapında da örnek teşkil edecek nitelikte" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Türksat 6A'nın fırlatılması, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini ve küresel uydu pazarındaki iddiasını ortaya koyuyor. Bu proje, Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma yolundaki stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak.