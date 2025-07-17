Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte Karabağ bölgesini ziyaret etti. Ziyaret, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki yeniden imar çalışmalarını kapsadı.

Ziyaret Fuzuli’de başladı

Berdimuhammedov, Bakü’den uçakla Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na geçti. Havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından karşılanan Berdimuhammedov’a, Fuzuli, Zengilan ve Laçın’da inşa edilen havalimanları hakkında bilgi verildi.

İşgal izleri ve yeniden yapılanma süreci yerinde görüldü

İki lider, Ermenistan’ın 30 yıl süren işgali sırasında Fuzuli’de oluşan yıkımı ve tahribatı yerinde inceledi. Yetkililer, şehrin yeniden inşa sürecine ilişkin plan ve projeleri Berdimuhammedov’a aktardı.

Şuşa'da konut ve kültür alanlarında inceleme

Ziyaretin bir diğer durağı olan Şuşa’da liderler, ilk konut projesi ile yapımı süren Yeni Şuşa Camisi'ni ziyaret etti. Ayrıca Yukarı Gövher Ağa Camisi, sanatçı Bülbül’ün ev müzesi ve Mehmandarov ailesine ait tarihi konakta da incelemelerde bulundular.

Cıdır Ovası'nda dostluk mesajı

Aliyev ve Berdimuhammedov, Şuşa’nın simgelerinden biri olan Cıdır Ovası’nda düzenlenen programda Karabağ atlarını inceledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Berdimuhammedov’a “Dostluk” adlı özel bir Karabağ atı hediye etti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Berdimuhammedov, temasları öncesinde Bakü’de Aliyev’le baş başa görüşme gerçekleştirmişti.