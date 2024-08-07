Yerli Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'ye Yapay Zeka Desteği

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin yapay zeka destekli olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türk savunma sanayiinin geleceğini şekillendirecek kritik projeleri masaya yatırdı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Görgün, Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi ve gelecekteki hedefleri değerlendirdiklerini belirtti. Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik 56 proje karara bağlandığını ifade etti. Bu projeler arasında kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri gibi önemli başlıklar yer aldı.

Çelik Kubbe Projesi: Yapay Zeka ile Güçlenen Hava Savunma:

Görgün, toplantıda alınan kararlardan birinin de "sistemler sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe projesi olduğunu vurguladı. Bu projede, yerli ve milli hava savunma sistemlerinin, tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayacaklarını belirtti. Çelik Kubbe, ortak hava resmi oluşturulmasını, bu bilgilerin gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını hedefliyor.

Yerli ve Milli Teknolojilerin Gücü:

Görgün, Çelik Kubbe projesinin ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarının ortak çalışmasıyla yürütüleceğini söyledi. Projenin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Görgün, Türk Savunma Sanayii olarak milletin ve devletin desteğiyle çalışmalarını daha yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yerli ve milli teknolojileri kullanarak faaliyetlerini artırarak yürüteceklerini ve "Yükselen Türkiye’nin Güçlenen Yıldızı" olacaklarını vurguladı.

Savunma Sanayiinin Geleceği:

Toplantıda, savunma sanayiinin geleceği için kritik projeler üzerinde duruldu. Kamikaze insansız deniz ve hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve yeni nesil hava savunma sistemleri gibi projeler, Türkiye’nin savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi, Türkiye’nin savunma sanayii alanında uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak.

Ortak Hava Resmi ve Gerçek Zamanlı Bilgi Akışı:

Çelik Kubbe projesinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, tüm algılayıcı ve silah sistemlerinin entegre çalışarak ortak bir hava resmi oluşturması. Bu sistem, hava sahasındaki tehditlerin anında tespit edilip harekât merkezlerine gerçek zamanlı olarak iletilmesini sağlayacak. Yapay zeka desteği ile karar vericilere sunulacak bu bilgiler, hızlı ve etkili savunma stratejilerinin geliştirilmesine imkan tanıyacak.

Milli Savunma Sanayii ve Küresel Rekabet:

Türkiye, yerli ve milli projelerle savunma sanayiinde önemli bir konuma gelmeyi hedefliyor. Çelik Kubbe gibi projeler, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de savunma sanayii alanında önemli bir aktör olmasını sağlayacak. Bu projeler, Türkiye’nin bağımsız savunma kapasitesini artırırken, uluslararası alanda da güvenilir bir savunma ortağı olarak konumunu güçlendirecek.