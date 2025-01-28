ABD'li Savunma Şirketi Elon Musk’a Reform Çağrısı Yaptı: Türkiye Örnek Gösterildi

ABD’nin önde gelen savunma şirketlerinden General Atomics Aeronautical Systems, savunma politikalarında reforma gidilmesi gerektiğine dikkat çekerek Elon Musk’a çağrıda bulundu. Şirket, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Musk’a yazdığı mektupta, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) alanındaki başarısını örnek gösterdi ve bu alanda kapsamlı reformların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Savunma Teknolojilerinde Gerileme Endişesi

General Atomics, 30 yıldan fazla bir süredir ABD ve müttefikleri için savunma teknolojileri geliştirdiğini vurguladığı açıklamasında, mevcut politika ve mevzuatların sektörde ciddi engeller oluşturduğuna dikkat çekti. Şirket, ABD’nin, Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin gerisinde kalmaması için acilen yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Başarısı Örnek Gösterildi

Mektupta, dünya İHA pazarının %65’ini elinde bulunduran Türkiye’nin, bu alandaki ilerlemesinin ABD savunma sanayisi için ders niteliğinde olduğu belirtildi. "ABD hükümetinin yavaş karar alma süreçleri, General Atomics gibi şirketlerin uluslararası müşterileri kaybetmesine neden oluyor. Bu da AR-GE yatırımlarını ve üretim altyapısının modernizasyonunu olumsuz etkiliyor." ifadeleri yer aldı.

Şirket, Türkiye’nin başarılarının cesur bir liderlik ve etkili stratejilerle mümkün olduğunu vurgulayarak, ABD’nin de bu tür bir liderliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Elon Musk’a Öneriler Sunuldu

General Atomics, Musk’a hitaben yazdığı mektupta, DOGE’nin liderliği altında savunma sanayisinde anlamlı reformların hayata geçirilmesi için deneyim ve uzmanlıklarını paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, mevcut politika ve prosedürlerin savaşçıların ihtiyaç duyduğu teknolojilere erişimini geciktirdiği, bu nedenle savunma alımlarının hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Mektupta yer alan bazı öneriler şunlar:

Savunma alımlarındaki bürokratik süreçlerin basitleştirilmesi,

Yenilikçi teknolojilere daha fazla kaynak ayrılması,

İHA üretim ve ihracatında ABD’nin küresel rekabet gücünü artıracak düzenlemeler yapılması.

Reformların Önemi Vurgulandı

Şirket, geçmişte yapılan reform girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını, ancak DOGE’nin Elon Musk liderliğinde bu durumu değiştirme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. "ABD’nin savunma politikalarında etkili bir dönüşüm gerçekleştirebilmesi için cesur bir liderliğe ve hızlı adımlara ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.

General Atomics, savunma sektörünün geleceği için bu reformların hayati olduğunu vurgularken, ABD hükümetine iş birliği çağrısını yineledi. Mektup, savunma sanayisinde inovasyonu ve hızla gelişen teknolojilere ayak uydurmayı hedefleyen bir yaklaşımın altını çizdi.