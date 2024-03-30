Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmeleri ve fiyat politikalarını değerlendirdi. Ülkenin enerji talebinin karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması yönünde atılan adımların önemine vurgu yaptı.

Türkiye, enerji arzını çeşitlendirmek ve kendi kaynaklarına dayanmak için ciddi çaba sarf etmektedir. Özellikle doğalgaz ve petrol üretiminde sağlanan ilerlemelerle, ülke enerji konusunda önemli bir noktaya gelmiştir. Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen çalışmalar, doğalgaz arzının artırılması adına önemli bir adım teşkil etmektedir.

Bu süreçte, devlet vatandaşlarına destek olma çabalarını sürdürmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sektör Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katılarak, fiyatlarla ilgili bilgi vermiştir.

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının nisan ayında herhangi bir artış olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin doğalgaz üretim kapasitesini artırma hedeflerine de değinerek, 2020 yılında Sakarya gaz sahasında yapılan keşfin önemini vurgulamıştır. Ülkede günlük gaz üretiminin artırılmasıyla birlikte, doğalgazın daha geniş bir kesime ulaştırılması hedeflenmektedir.

Doğalgaz kullanımını teşvik etmek amacıyla, konut, ibadethane ve cem evi abonelerine yönelik uygulamalar devam etmektedir. Bu kapsamda, 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları ile 1 Mayıs 2024'e kadar olan dönemde 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu uygulama sayesinde, belirtilen tarihler arasında 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecektir.

