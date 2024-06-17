Türkiye'nin Buğday ve Un İhracatında Büyük Hedefler, 2024'te Rekor Bekleniyor

Türkiye, 2024 yılı için buğday rekoltesi ve un ihracatında büyük hedefler belirledi. Bu yıl 20 milyon ton buğday rekoltesi ve 1,5 milyar dolarlık un ihracatı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretim artışı beklenirken, piyasada buğday stokları düşük seviyelerde seyrediyor.

Rekolte ve İhracat Hedefleri

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, buğday rekoltesi ve un ihracatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çakmak, bu yıl buğday rekoltesinin 20 milyon ton civarında olmasını beklediklerini ve un ihracatında 1,5 milyar dolar hedeflediklerini belirtti.

İç Anadolu'da Rekolte Düşüşü

Çakmak, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların azalması nedeniyle buğday rekoltesinde düşüş yaşanacağını söyledi. İç Anadolu'daki kuraklık, üretimi olumsuz etkilerken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise üretim beklentileri yüksek seyrediyor. Çakmak, "Bu sene bölgemizde buğday üretiminde yüzde 10 artış bekliyoruz. Bölgemizdeki buğdayın yüzde 65'i makarnalık buğdaydan oluşuyor ve bu, dünyanın en iyi makarnalık buğdayı olarak kabul ediliyor," dedi.

Piyasada Buğday Stoğu Sorunu

Mehmet Mesut Çakmak, çiftçilerin devlet desteklerine daha fazla erişim sağlaması gerektiğini vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl 13,5 milyon ton buğday satın aldığını belirten Çakmak, bu yıl da alımların artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti. Piyasada fazla buğday stoku olmadığını ve yüksek faiz oranlarının stok yapmayı zorlaştırdığını belirten Çakmak, bu durumun piyasayı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Un İhracatında Artış

Türkiye'nin un ihracatında yılın ilk çeyreğinde yüzde 25 artış kaydedildiğini açıklayan Çakmak, "Ülkemiz un ihracatında 15 yıldır dünya şampiyonu. Bu yıl 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturacağımızı düşünüyorum," dedi. Türkiye, dünya un pazarında lider konumunu sürdürerek ihracat gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Buğday Üreticisine Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri hakkında konuşan Çakmak, buğdayın stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakanlığın ekmeklik buğday taban fiyatını ton başına 11.000 TL olarak belirlemesinin üreticilere önemli bir destek sağlayacağını belirtti. "Buğday, insanların temel besin maddesi olarak dünya genelinde stratejik bir öneme sahip. Bakanlığın belirlediği bu fiyat, üreticilere önemli bir destek sağlayacak ve sektörde sürdürülebilirliği artıracaktır. Buğday üreticisinin her zaman desteklenmesinden yanayız," dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Üretim Artışı Beklentisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl buğday üretiminde yüzde 10'luk bir artış bekleniyor. Bölgede üretilen buğdayın yüzde 65'inin makarnalık buğdaydan oluştuğunu ve bu buğdayın dünya genelinde en kaliteli makarnalık buğday olarak kabul edildiğini belirten Çakmak, üretim artışının ihracat hedeflerine ulaşmada büyük rol oynayacağını ifade etti. Güneydoğu Anadolu'daki bu üretim artışı, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkı sağlayacak.

Tarımsal Destek ve Teşvikler

Çakmak, çiftçilerin devlet desteklerine daha kolay erişim sağlaması gerektiğini vurguladı. Bu desteklerin, üretimin artırılmasında ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti. "Çiftçilerin devlet desteklerine erişimi artırılmalı ve bu desteklerin kapsamı genişletilmelidir. Buğday üretiminin artırılması için devletin teşvik ve destek programları çok önemli," dedi.

İklim Değişikliği ve Tarım

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini de değerlendiren Çakmak, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kuraklığın buğday üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. "İklim değişikliği, tarımı doğrudan etkileyen bir faktör. İç Anadolu'da yaşanan kuraklık, buğday rekoltesinde düşüşe neden oluyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, üretim planlamalarını ve destek politikalarını yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor," dedi.

Sürdürülebilir Tarım ve Gelecek Planları

Türkiye'nin tarım politikalarında sürdürülebilirlik ilkesinin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Çakmak, gelecek yıllar için belirlenen hedeflerin bu doğrultuda planlanması gerektiğini belirtti. "Tarım politikalarımızı sürdürülebilirlik ilkesi üzerine inşa etmeliyiz. Buğday üretiminde kaliteyi artırarak, hem iç piyasa ihtiyaçlarını karşılamalı hem de ihracat potansiyelimizi maksimize etmeliyiz. Gelecek yıllar için belirlediğimiz hedefler bu doğrultuda olmalı," dedi.

Türkiye'nin Un Sanayisindeki Gücü

Türkiye, un sanayisinde dünya lideri konumunu sürdürüyor. Yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi, bu alandaki başarının bir göstergesi. Türkiye'nin un ihracatındaki başarısının arkasında kaliteli üretim, doğru pazarlama stratejileri ve güçlü bir sanayi altyapısı bulunuyor. Çakmak, "Ülkemiz un sanayisinde dünya lideri konumunda. Bu başarıyı sürdürmek ve daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz," dedi.