Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çevresel sürdürülebilirlik ve bölgesel kalkınmayı bir araya getiren “Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen)”nin hayata geçirileceğini açıkladı. Proje, Dünya Bankası işbirliğiyle ve 400 milyon dolarlık bütçeyle yürütülecek.

Ankara’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kacır, yeşil dönüşümün sadece üretim modellerinin değil, toplumsal kalkınmanın da temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Projenin, özellikle kadınlar ve gençler gibi kırılgan grupları kapsayan, çevreyle uyumlu ekonomik faaliyetleri desteklemeyi amaçladığını belirtti.

KOBİ’lere faizsiz kredi, kadın ve gençlere destek

SoGreen Projesi kapsamında 1800’den fazla KOBİ’ye 180 milyon dolar faizsiz kredi sağlanacak. Ayrıca 3 binden fazla kadın ve genç girişimciye toplamda 32 milyon dolarlık hızlandırıcı ve kuluçka desteği sunulacak. Projenin ikinci bileşeninde, yerel yönetimlerin 175 yeşil altyapı projesine 172 milyon dolar hibe desteği verilecek.

Haziran ayında başlayacak ilk çağrılarla yaklaşık 1 milyar liralık hızlandırma desteği mikro ve küçük işletmeler ile kooperatiflerin kullanımına sunulacak. 2025’in ikinci yarısında ise yeşil dönüşüm için güdümlü projeler ve geri ödemeli finansman uygulamaları devreye alınacak.

Sürdürülebilir kalkınma için kapsamlı dönüşüm

Bakan Kacır, sanayi ve teknoloji yatırımlarının uzun vadeli sürdürülebilir finansmanla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin Paris Anlaşması ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Ayrıca Bakanlık olarak hayata geçirilen "Yeşil Sanayi Projesi", "Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ve EBRD ile geliştirilen "Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu" ile toplamda milyarlarca dolarlık dış finansmanın Türk sanayisine kazandırıldığına dikkat çekti.

SoGreen Projesi’nin “Proje Yönetimi ve Kapasite Geliştirme” bileşeniyle kalkınma ajanslarının, bölgesel düzeyde yeşil ekonomik fırsatları analiz edebilmesi ve projelendirme kapasitesinin artırılması da hedefleniyor.