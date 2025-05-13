Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024 yılı sonunda dünya genelinde 83,4 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmiş halde yaşadığını bildirdi. Yeni açıklanan 2025 Küresel İç Göç Raporu, iç göçte tarihi bir artış yaşandığını ortaya koydu.

IOM’un Cenevre merkezli İç Göç İzleme Merkezi (IDMC) tarafından hazırlanan rapora göre, yalnızca geçen yıl çatışmalar sebebiyle 20,1 milyon kişi iç göçe maruz kaldı. Bu kişilerin 9,1 milyonu Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bulunuyor.

Çatışmalar ve afetler iç göçün ana nedeni

2023 sonunda 75,9 milyon olan yerinden edilmiş kişi sayısı, 2024’te 7,5 milyon artarak rekor seviyeye çıktı. Raporda, çatışmaların yanı sıra doğal afetlerin de büyük bir etkisi olduğu belirtildi. Sadece afetler nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 45,8 milyona ulaştı.

Bu kişilerden önemli bir kısmı evlerine dönebilse de, 9,8 milyon insan halen göç ettikleri bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Bu rakam da afet kaynaklı kalıcı iç göç açısından dikkat çekici bir seviye olarak değerlendiriliyor.

“Koordineli eylem şart” uyarısı

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan IOM Genel Direktörü Amy Pope, “Bu rakamlar açık bir uyarı niteliğinde. Cesur ve koordineli bir eylem olmadan, iç göç sorunu derinleşmeye devam edecek,” açıklamasında bulundu.

Uluslararası kamuoyu, artan çatışmalar ve iklim kaynaklı felaketler nedeniyle yerinden edilmelerin küresel bir kriz haline gelmesinden endişe ediyor.