Türkiye, su sporlarında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motosurf Şampiyonası’nın bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenleneceğini açıkladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Şampiyonası kapsamında konuşan Akülke, Türkiye’nin bu alanda tarih yazacağını belirtti. “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir dünya motosurf şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu gelişme, genç sporcularımızın yolunu açacak.” dedi.

126 ülkeden 180 sporcu yarışacak

Uluslararası düzeyde düzenlenecek şampiyonada 126 ülkeden yaklaşık 180 sporcunun İstanbul’da mücadele etmesi bekleniyor. Türkiye ise organizasyona 20 sporcu ile katılım sağlayacak.

Akülke, Bodrum’da düzenlenen yarışların dünya şampiyonası öncesinde önemli bir prova niteliği taşıdığını vurguladı. “Bodrum’daki atmosfer, İstanbul’daki büyük organizasyon için güçlü bir temel oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Genç sporcular dünya hedefiyle yola çıkıyor

Şampiyonaya katılan genç sporcular ise şimdiden dünya sahnesine hazırlanıyor. 16 yaşındaki Ender Yorgancılar, bu sporda dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söylerken, Türkiye’nin en genç sporcusu olan 11 yaşındaki Sani Ateş Erus, “Motosurf bana özgürlük hissi veriyor. Milli takımda yer almak istiyorum.” dedi.

İlk kez yarışan 16 yaşındaki Alp Alhat ve üç yıldır bu branşla ilgilenen 14 yaşındaki Kaan Türker de hedeflerinin uluslararası başarı olduğunu belirtti.