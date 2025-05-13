İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkiye'nin birlik ve kardeşliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Bakan, kararı “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarına yer verilen ve Mardin’in Nusaybin ilçesinden 2002 ile 2025 yıllarına ait görüntülerin bulunduğu bir videoyu da paylaştı.

“Milletin dirayeti ve iradesinin zaferidir”

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğine dikkat çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlılığıyla tarihi bir kapı aralandı. Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk’üyle Kürt’üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir. Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır.”

Kardeşlik ve huzur vurgusu

Yerlikaya'nın açıklamaları, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını ve toplumsal dayanışma vurgusunu bir kez daha öne çıkardı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajlarıyla karşılandı.