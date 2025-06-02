Türkiye, savunma sanayii alanındaki başarısını kalıcı hale getirmek için bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında teknik ve mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

SSB Başkanı Haluk Görgün ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı imza töreninde, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını oluşturmak amacıyla ELMAS Programı tanıtıldı. Program, ilk etapta 12 pilot okulda hayata geçirilecek.

Görgün: “Başarının kaynağı eğitim odaklı ekosistem”

Törende konuşan Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının arka planında güçlü bir eğitim ve üretim yapısının bulunduğunu vurguladı.

“Uluslararası düzeyde herkes bu başarının nasıl sağlandığını merak ediyor. Biz de büyük bir özgüvenle meslek liselerinden üniversitelere kadar uzanan bu yapıyı anlatıyoruz.”

Görgün, yeni teknolojilerin hızla sahaya indiği bu dönemde, insan kaynağının da buna uyumlu şekilde yetiştirilmesinin kritik olduğunu söyledi.

12 pilot okulda başlayacak, ülke geneline yayılacak

Görgün, ELMAS Programı'nın sadece bir eğitim modeli değil, aynı zamanda savunma sanayisinin geleceği için stratejik bir adım olduğuna dikkat çekti. Tasarımı, çıktıları ve uygulanma süreci birlikte izlenecek programın etkisinin kısa sürede görülmesi bekleniyor.

Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş da programın detaylarını paylaştı. Dünya genelinde teknik eğitim projelerine büyük bütçeler ayrıldığını belirten Aktaş, Türkiye’nin de bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Sektörde teknik kadrolar öne çıkıyor

Aktaş, savunma sanayiinde çalışanların yarıya yakınının tekniker ve teknisyenlerden oluştuğunu hatırlatarak, bu tablonun insan kaynağı stratejisinde eğitimin merkezde olması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Ayrıca programın sadece askeri alanlara değil, bilişim, haberleşme ve sivil teknolojilerde de etkili olacağını belirtti.

Yeni teknolojilere hazırlık

Önümüzdeki 5 yılda 14 farklı teknoloji eğiliminin sektörü yeniden şekillendireceğini belirten Aktaş, bu dönüşümün özellikle savunma ve havacılık gibi stratejik alanlarda ciddi etkiler yaratacağını ifade etti. Bu nedenle teknik eğitimin geleceğe dönük ve çok yönlü tasarlanması gerektiğinin altını çizdi.