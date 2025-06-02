Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi hareketlenen hayvan pazarlarında sahte para riskine karşı önlem alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kurban pazarlarında satıcıları bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurban satıcılarına sahte para broşürü dağıtıldı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkez Sur ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Borsası’nı ziyaret etti. Ekipler, kurbanlık satıcılarına sahte parayla karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Satıcılara, gerçek ve sahte parayı ayırt etmenin püf noktalarını içeren broşürler de dağıtıldı. Yetkililer, özellikle bayram dönemlerinde piyasaya sürülmeye çalışılan sahte paralara karşı duyarlılığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Satıcılardan uygulamaya destek

Hayvan satıcısı Mesut Tekok, yapılan bilgilendirmenin yerinde ve faydalı olduğunu belirterek, “Pazarda ciddi bir para sirkülasyonu oluyor. Bu tür uygulamalar bizi hem bilgilendiriyor hem de sahtecilere karşı hazırlıklı kılıyor. Sık sık yapılmasını isteriz.” dedi.

Bir diğer satıcı Hüseyin Kahraman ise polis ekiplerinin uyarılarını dikkatle dinlediklerini ve daha bilinçli hareket edeceklerini söyledi. “Bu sayede sahte paraya karşı daha dikkatli olacağız.” diye konuştu.

Bayram öncesi denetimler artıyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Diyarbakır’da polis ekipleri sahada daha görünür hale geldi. Özellikle nakit para kullanılan pazar yerleri, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi girişimlere karşı daha yakından izleniyor.

Emniyet yetkilileri, sahte paranın piyasaya sürülmesini önlemek için bayram süresince denetimlerin devam edeceğini bildirdi.