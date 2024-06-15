İslam dünyası, bu yıl 16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Bayramın en önemli ritüellerinden biri olan bayram namazı saatleri de belli oldu. Türkiye genelinde bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde camilere giderek bayram namazını kılacak ve ardından kurban kesme ibadetini yerine getirecekler. İşte, il il bayram namazı saatleri...

Üç Büyükşehirde Bayram Namazı Saatleri

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bayram namazı saatleri şöyle belirlendi:

Ankara: 05.54

İstanbul: 06.07

İzmir: 06.21

Diğer İllerin Namaz Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, diğer illerdeki bayram namazı saatleri şu şekilde:

Adana: 05.52

Adıyaman: 05.38

Afyonkarahisar: 06.07

Ağrı: 05.14

Aksaray: 05.54

Amasya: 05.41

Antalya: 06.11

Ardahan: 05.12

Artvin: 05.15

Aydın: 06.20

Balıkesir: 06.15

Bartın: 05.52

Batman: 05.27

Bayburt: 05.24

Bilecik: 06.05

Bingöl: 05.26

Bitlis: 05.21

Bolu: 05.57

Burdur: 06.10

Bursa: 06.09

Çanakkale: 06.20

Çankırı: 05.50

Çorum: 05.44

Denizli: 06.15

Diyarbakır: 05.30

Düzce: 05.59

Edirne: 06.15

Elazığ: 05.32

Erzincan: 05.28

Erzurum: 05.21

Eskişehir: 06.04

Gaziantep: 05.43

Giresun: 05.30

Gümüşhane: 05.26

Hakkari: 05.17

Hatay: 05.50

Iğdır: 05.10

Isparta: 06.09

Kahramanmaraş: 05.44

Karabük: 05.52

Karaman: 06.00

Kars: 05.12

Kastamonu: 05.47

Kayseri: 05.47

Kilis: 05.45

Kırıkkale: 05.52

Kırklareli: 06.12

Kırşehir: 05.51

Kocaeli: 06.04

Konya: 06.01

Kütahya: 06.07

Malatya: 05.37

Manisa: 06.19

Mardin: 05.29

Mersin: 05.55

Muğla: 06.19

Muş: 05.23

Nevşehir: 05.50

Niğde: 05.52

Ordu: 05.32

Osmaniye: 05.48

Rize: 05.21

Sakarya: 06.02

Samsun: 05.37

Şanlıurfa: 05.38

Siirt: 05.23

Sinop: 05.40

Şırnak: 05.22

Sivas: 05.28

Tekirdağ: 06.13

Tokat: 05.39

Trabzon: 05.24

Tunceli: 05.30

Uşak: 06.11

Van: 05.16

Yalova: 06.07

Yozgat: 05.47

Zonguldak: 05.55

Yurtdışında Bayram Namazı Saatleri

Yurtdışında yaşayan Müslümanlar için de bayram namazı saatleri açıklandı. Bazı önemli başkentlerde namaz saatleri şu şekilde:

Lefkoşa (KKTC): 06.03

Berlin (Almanya): 05.31

Londra (İngiltere): 05.29

Saraybosna (Bosna Hersek): 05.41

Kurban Bayramı, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip. Bayram namazı, birlik ve beraberliğin simgesi olarak, sabahın erken saatlerinde camilerde kılınarak, toplu ibadetle manevi bir atmosfer oluşturuluyor. Ardından gerçekleştirilen kurban ibadetiyle hem dini bir vecibe yerine getirilmiş oluyor hem de yardımlaşma ve dayanışma ruhu pekiştiriliyor.

Bu bayramda da Müslümanlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilere akın edecek, dualar ve tekbirler eşliğinde bayram namazını kılacaklar. Namazın ardından kurbanlar kesilecek ve bayram sevinci, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleriyle taçlandırılacak. Kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak bayramın manevi değeri bir kez daha vurgulanacak.