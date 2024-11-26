Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Yapay Zeka: İmkânlar ve Meydan Okumalar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Stratcom Youth 2024 Küresel İletişimde Gençlik ve Teknoloji: Yeni Dönem" programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yapay zeka konusundaki vizyonunu paylaştı. Altun, yapay zekanın sağladığı fırsatlar kadar barındırdığı risklere de dikkat çekerek, bu alanda cesur ama ihtiyatlı bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gençliğin Merkezi Rolü

Altun, konuşmasında gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunda hayati bir rol oynadığını vurguladı. "Gençler, bilimden teknolojiye her alanda kurucu aktörlerdir. Onlar, hiçbir siyasi hareketin ideolojik yakıtı ya da tüketim kültürünün bir unsuru değildir," diyen Altun, Türkiye'nin gençlere yönelik politikalarının, öğrenilmiş çaresizlik psikolojisini aşarak özgüveni yüksek bir nesil yetiştirdiğini ifade etti.

Altun, gençlerin küresel sorunlara duyarlılık göstererek hakikat odaklı bir iletişim düzeni inşa etme çabalarına katkı sunduğunu söyledi. Özellikle Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine karşı gençlerin küresel farkındalık oluşturmaktaki başarılarına dikkat çekti.

Uzay ve Milli Teknoloji Hamlesi

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesindeki başarılarının altını çizen Altun, özellikle uzay çalışmalarında gelinen noktayı övdü. Türkiye Uzay Ajansı’nın projelerinden bahseden Altun, genç mühendislerin ve bilim insanlarının katkılarıyla Türkiye’nin uzay yolculuğunda kritik bir eşik aştığını belirtti. “Uzay misyonlarımızda gençlerimizin emeği çok büyük. Milli teknoloji hamlemiz, gençlerimizin zekâsı ve azmiyle ilerliyor,” dedi.

Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler

Altun, yapay zekanın getirdiği imkânlar ve meydan okumalar üzerine yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında cesur ve ihtiyatlı adımlar attığını söyledi. Yapay zekanın küresel mücadelelerde önemli bir araç haline geldiğini belirten Altun, bu teknolojilere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmanın önemine dikkat çekti. “Yapay zeka, hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji olduğu kadar, ciddi etik sorunlar ve güvenlik riskleri de barındırıyor. Bu yüzden ihtiyatlı ama cesur bir yaklaşımla ilerliyoruz,” dedi.

Bilim ve Teknoloji ile İnşa Edilen Gelecek

Altun, TEKNOFEST gibi etkinliklerle gençlere verilen değeri hatırlatarak, bu tür organizasyonların gençleri bilim ve teknolojiye yönlendirme konusunda büyük katkı sağladığını söyledi. Türkiye’nin geleceğini bilim, teknoloji ve gençliğin dinamizmiyle inşa edeceğini vurgulayan Altun, "Türkiye Yüzyılı’nı gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz. Bu, sadece bir vizyon değil, aynı zamanda bir kararlılıktır," dedi.

Küresel İletişimde Hakikat Mücadelesi

Altun, Türkiye’nin hakikat odaklı bir iletişim düzeni için çalıştığını belirterek, bu vizyonun özellikle küresel iletişimdeki adaletsizlikleri gidermeye yönelik olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sadece kendi çıkarlarını değil, küresel adaleti de savunduğunu söyleyen Altun, “Gençlerimiz, Gazze’deki insanlık dramına karşı seslerini yükselterek bu mücadelenin öncüsü oldu,” dedi.