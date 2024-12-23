Türkiye Genelinde Soğuk ve Fırtınalı Hava Etkili Olacak: Meteoroloji’den Kritik Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye, kuvvetli yağış, kar ve fırtınanın etkisi altına giriyor. Ülkenin doğu kesimlerinde don, buzlanma ve çığ tehlikesi öne çıkarken, batıda sağanak yağış ve kuvvetli rüzgârlar bekleniyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli Yağışlar ve Rüzgar Kapıda

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Yağışların iç bölgelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Don ve Buzlanma Riski Artıyor

Özellikle ülkenin iç ve doğu kesimlerinde don ve buzlanma olayları bekleniyor. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma nedeniyle sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaya çağırıyor. Sis ve pusun da etkili olacağı bölgelerde görüş mesafesinde azalma olabileceği belirtildi.

Çığ riski ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında devam ediyor. Bölgede yaşayanların çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Hava sıcaklıklarının batıda yağışlarla birlikte mevsim normallerine düşeceği, doğuda ise halen normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batıda güney yönlerden kuvvetli esmesi beklenirken, yer yer fırtına etkisi görülebileceği bildirildi.

İl İl Hava Durumu

Marmara Bölgesi: İstanbul, Edirne ve Çanakkale gibi illerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın öğleden sonra kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi: İzmir ve Manisa çevresinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Özellikle kıyı bölgelerinde rüzgarın hızlanması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Antalya’nın doğusunda ve Adana çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara ve Konya çevresinde parçalı bulutlu hava beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.

Karadeniz Bölgesi: Samsun ve Trabzon çevresinde yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise kar yağışı görülebilir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum ve Kars çevresinde kar yağışı etkisini artıracak. Sabah ve gece saatlerinde don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep ve Kilis’te kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Uyarılar ve Önlemler

Meteoroloji, kuvvetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Don ve buzlanma riski nedeniyle tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlara ek önlemler almaları önerildi.

Ayrıca çığ riski olan bölgelerde yaşayanların gerekmedikçe dağlık alanlara çıkmamaları gerektiği ifade edildi.