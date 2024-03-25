Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilikler Uyardı: Fırtına ve Sağanak Yağışlarla Dikkat!

Türkiye genelinde hava durumuyla ilgili önemli uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul ile Ankara Valilikleri, 23 il için fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle batı kesimlerde sıcaklıkların artması beklenirken, bölgesel yağışlar da gündemi meşgul ediyor. İşte detaylar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebilir.

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

23 il için sarı kodlu uyarı yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde azalacağı, diğer bölgelerde ise artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli olması beklenirken, güney ve güneybatı bölgelerde kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Özellikle İstanbul ve Ankara Valilikleri, vatandaşları fırtına nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenirken, Ankara'da da benzer durum söz konusu.

İzmir için ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kent genelinde yaşanabilecek risklere karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının artması beklenirken, mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor. Ancak, özellikle yağış ve rüzgar gibi doğa olaylarına karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.