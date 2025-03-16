Türkiye Enerjide Yeni Bir Döneme Giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz üretimi konusunda attığı önemli adımları duyurdu. ABD'de yapılan anlaşmalar, Türkiye'yi enerjide bağımsızlık yolunda ileri bir seviyeye taşıyacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile yapılan ortak girişim anlaşması, Diyarbakır ve Trakya bölgelerinde büyük keşifler için yeni bir dönemi başlatacak.

Enerjide Bağımsızlık İçin Büyük Hedefler

Bayraktar, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Vefa İftarı programında, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı konusunda önemli adımlar attığını belirtti. Bayraktar, "AK Parti'nin vizyonu, Türkiye'yi ekonomiden savunmaya, enerjiden teknolojiye kadar her alanda güçlü bir ülke yapmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD’de yapılan anlaşmayla, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz keşiflerinde yepyeni bir dönem başlayacak. Öncelikle Diyarbakır ve Trakya’da gerçekleştirilecek projelerle Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltılacak ve uzun vadede net ihracatçı ülke konumuna yükselmesi sağlanacak.

Gabar'da Rekor Üretim!

Bayraktar, Gabar Dağı’nda günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını belirterek bu gelirin, elektrik ve doğal gaz faturalarının yüzde 60'ının devlet tarafından karşılanmasını sağladığını vurguladı. Türkiye’nin en kaliteli petrolünün Gabar’da üretildiğini söyleyen Bakan, AK Parti’nin 23 yıldır süren iktidarının enerji alanındaki büyük dönüşümlere öncülük ettiğini belirtti.

Bayraktar, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nın da büyük bir ekonomik getiri sağladığını ve şu anda 3 milyon haneye doğal gaz verildiğini söyledi. Üretimin her geçen gün arttığını ifade eden Bakan, yeni yatırımlarla Türkiye’nin doğal gaz ve petrol üretiminde büyük ilerleme kaydedeceğini belirtti.

Nükleer Enerji ile Güçlü Türkiye

Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji alanında da büyük yatırımlar yaptığını belirterek, Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk reaktörün yüzde 95 oranında tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve siyasi istikrar sayesinde Türkiye, nükleer enerji üretiminde önemli bir noktaya gelmiş durumda.

Santralin faaliyete geçmesiyle Türkiye’nin enerji üretiminde yeni bir çağ başlayacak ve ülkenin enerji arz güvenliği önemli ölçüde sağlanmış olacak.

Türkiye, Enerji İhracatçısı Olacak

Bayraktar, Türkiye'nin 20-30 yıl içinde enerji alanında net ihracatçı bir ülke olacağını belirterek, şu sözleri kullandı:

"Türkiye enerjide büyük bir dönüşüm içerisinde. Yeni keşifler, gelişen teknoloji ve güçlü yatırımlarla ülkemizi enerjide bağımsız hale getireceğiz. Türkiye, dünya enerji haritasında önemli bir oyuncu olacak. Bu süreç, ülkemizin kalkınmasını ve ekonomik istikrarını güçlendirecek."

Türkiye'nin enerji hamleleri, hem iç piyasada daha ekonomik enerji fiyatlarını sağlayacak hem de küresel enerji pazarında Türkiye’yi önemli bir konuma taşıyacak.