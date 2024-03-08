Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki atılımlarını sürdürerek, Karadeniz'deki yeni keşiflerin ardından Gabar Dağı'nda petrol üretiminde önemli adımlar attıklarını belirtti. Bayraktar, Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretimini hedeflediklerini ve bu doğrultuda Nisan ayında 9 yeni kuyunun daha faaliyete geçeceğini duyurdu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye enerji bağımsızlığına yönelik adımlarını hızla sürdürüyor. Bu yıl içinde doğal gaz ticaret platformunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz ve fiziki gaz merkezi için çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemiz, bölgesel bir enerji merkezi konumunda. Sinop'ta kurulacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore aday. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nde gaz ticaret platformu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sakarya'daki gaz üretimi kısa sürede hanehalkımızın kullanımına sunuldu ve günlük üretim miktarı şu an 3,5 milyon metreküp seviyesinde. Karadeniz'de ilk üretim hedefimiz ise 10 milyon metreküp. Bu yıl içinde Karadeniz'de 3 yeni arama kuyusu açacağız. Gabar'da günlük 37 bin varil petrol üretim kapasitesine ulaştık. Nisan ayında ise 9 yeni kuyu açmayı planlıyoruz ve 2024 sonunda günlük 100 bin varil üretim hedefliyoruz.

Gabar'daki günlük üretim rekorunu 2024 sonunda 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anki güncel üretim rakamlarımız günlük 37 bin varili geçti. Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyumuz daha faaliyete geçecek. Dolayısıyla bu ay sonunda günlük üretimimizi 40 bin varile çıkarmayı planlıyoruz."