Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. İki lider, kurdele keserek havalimanını resmen hizmete açtı.

Liderlere sembolik anahtarlar takdim edildi

Açılış töreninde Erdoğan ve Aliyev’e havalimanının sembolik anahtarları sunuldu. Basın mensuplarına poz veren liderler, daha sonra terminal binasını gezerek teknik bilgiler aldı.

Erdoğan’ın ziyareti sırasında Dost Agropark standını da incelediği ve yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Ortak projeler yerinde değerlendirildi

Açılış programının ardından iki lider, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadük projelerinde de incelemelerde bulundu. Bölgede süren altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi alan Erdoğan ve Aliyev, projelerin önemine dikkat çekti.

Yeni havalimanı, Azerbaycan’ın ulaştırma ağına stratejik bir katkı sağlarken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ortaklığın da sembol projelerinden biri olarak öne çıkıyor.