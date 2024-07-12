NATO'nun Gelecek Planları, Türkiye 2026 Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

NATO'nun Washington D.C.'de gerçekleşen zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Zirvenin ardından, 2025 yılında Hollanda'da yapılacak zirvenin ardından 2026 zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

Ukrayna'ya Destek Mesajı

Bildirgede, NATO'nun Ukrayna'yı "NATO üyeliği de dahil olmak üzere tam Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden geri dönüşü olmayan yolda" desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Müttefikler, gelecek yıl içinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar avroluk (43,28 milyar dolar) askeri yardım finansmanı sağlamayı planlıyor.

Ukrayna'nın NATO'ya katılım daveti, müttefiklerin kabul ettiği ve koşulların karşılandığı zaman gönderileceği teyit edildi. Bildirgede, "Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme ve dış müdahale olmadan kendi geleceğine karar verme hakkını tam olarak destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. Ukrayna giderek daha fazla birlikte çalışabilir hale geldi ve İttifak ile siyasi açıdan bütünleşti." ifadeleri yer aldı.

Rusya'ya Sert Eleştiriler

Rusya, bildirgede "BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun bariz bir ihlali" olarak nitelendirilen Ukrayna'daki savaşın tek sorumlusu olarak gösterildi. Rus kuvvetlerinin ve yetkililerinin insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve diğer uluslararası hukuk ihlalleri için cezasız kalamayacağı belirtildi.

"Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz" denilen bildirgede, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin'in isimleri açıkça zikredildi. Tüm ülkelere Ukrayna'da Rusya'ya hiçbir şekilde yardım etmeme çağrısı yapıldı.

Çin'e Uyarılar ve Çağrılar

Bildirgede, Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarının "kesin olarak kolaylaştırıcısı" olarak nitelendirildiği ve Pekin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar yaratmaya devam ettiği vurgulandı. Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'daki mücadelesine maddi ve siyasi desteği durdurması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Çin'in uzay yetenekleri ve nükleer cephaneliğinin hızla genişlemesiyle ilgili endişeler dile getirildi. Pekin'e stratejik risk azaltma görüşmelerine katılma çağrısı yapıldı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini destekleme konusunda özel bir sorumluluğa sahip olduğu hatırlatılarak, Rusya'nın savaş çabalarına her türlü maddi ve siyasi desteği durdurması çağrısında bulunuldu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

NATO, terörle mücadelenin kolektif savunma açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti. Bildirgede, "Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz." denildi.

Batı Balkanlar ve Karadeniz bölgelerinin İttifak açısından stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yapılarak, NATO'nun bölgenin güvenliğine ve istikrarına güçlü bir şekilde bağlı olduğu belirtildi. Bölgesel barış ve güvenliği desteklemek amacıyla Batı Balkanlar ile siyasi diyaloğun ve pratik işbirliğinin geliştirileceği ifade edildi. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesine de atıf yapılarak, müttefiklerin Karadeniz bölgesinin güvenliği, emniyeti, istikrarı ve seyrüsefer özgürlüğünü korumaya yönelik çabalarına destek teyit edildi.

Türkiye'nin Ev Sahipliği

NATO Zirvesine ev sahipliği yapan ABD'ye teşekkür edilirken, 2025 yılında Hollanda'da gerçekleştirilecek zirvenin ardından 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı açıklandı. Bu karar, Türkiye'nin NATO içerisindeki öneminin altını çizerken, ittifakın Türkiye'ye olan güvenini de gösteriyor.

NATO'nun gelecekteki zirvelerinde alınacak kararlar ve uygulanacak stratejiler, dünya genelinde barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve, bölgesel ve küresel güvenlik konularının tartışılacağı önemli bir platform olacak.