Recai Kutan, Milli Görüş Hareketinin Öncü İsimlerinden Biri Hayatını Kaybetti

Türk siyaset dünyasının saygın isimlerinden ve Saadet Partisi’nin kurucu lideri olan Recai Kutan, 94 yaşında hayata veda etti. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak tanınan Kutan, Türk siyasetinde ve Milli Görüş hareketinde derin izler bırakan önemli bir figürdü. Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyurulan bu vefat, siyaset dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

Milli Görüş Hareketinin Duayeni: Recai Kutan’ın Siyasi Hayatı

1930 yılında Malatya'da doğan Recai Kutan, eğitimine doğduğu şehirde başladı. Lise eğitimini Malatya Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ne girdi ve 1952 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında aktif bir öğrenci olan Kutan, çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttü ve toplumsal meselelere duyarlılığıyla dikkat çekti.

Kutan’ın siyasete atılması ise 1980’lerin başlarına dayanıyor. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği görevlerinde bulunan Kutan, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biri olarak Erbakan Hükümeti'nde de görev aldı. 1996-1997 yılları arasında 54. hükümet döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaparak Türkiye'nin enerji politikalarına yön verdi.

Recai Kutan, D-8 (Gelişen Sekiz Ülke) olarak bilinen uluslararası ekonomik iş birliği kuruluşunun kurulmasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte çalışarak büyük katkılar sundu. Bu girişim, Müslüman ülkeler arasında ekonomik ve teknolojik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak kabul edildi.

Siyasette Liderlik ve Partilerin Kuruluş Süreçleri

Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından, Kutan Fazilet Partisi’ni kurarak Genel Başkanlık görevini üstlendi. Ancak Fazilet Partisi de kapatılınca, bu kez Saadet Partisi’nin kurucu Genel Başkanı oldu ve uzun yıllar boyunca partinin liderliğini yaparak Milli Görüş hareketinin temel taşlarından biri olmayı sürdürdü. Kutan’ın liderliği döneminde Saadet Partisi, ahlaki değerlere ve adalet ilkelerine dayalı siyaset anlayışını sürdürerek Türk siyasetinde etkin bir konumda yer aldı.

Recai Kutan, sadece siyasi kariyerinde değil, özel yaşamında da değerlerine bağlı bir hayat sürdü. 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenen Kutan, bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuk sahibi oldu. Hem ailesine hem de ülkesine olan bağlılığı, Kutan’ın hayatının her aşamasında belirgin bir şekilde hissedildi.

Vefatına Gelen Tepkiler ve Taziye Mesajları

Saadet Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kutan’ın vefatının derin üzüntü yarattığı ifade edilerek, “Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun” denildi. Bu açıklama, Kutan’ın vefatının sadece parti üyeleri için değil, tüm Türkiye için büyük bir kayıp olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kutan’ın vefatı üzerine yayınladığı taziye mesajında, “Milli Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş’un bu sözleri, Kutan’ın siyasi ve kişisel değerlerinin ne kadar büyük bir saygı ve sevgiyle anıldığını gözler önüne serdi.

Recai Kutan’ın Türk Siyasetindeki Mirası

Recai Kutan, Türk siyasetinin ve Milli Görüş hareketinin önde gelen liderlerinden biri olarak arkasında derin bir miras bıraktı. Ahlak, adalet ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü siyaseti, onun Türk siyasi tarihindeki yerini özel kılmaktadır. Kutan’ın mücadelesi, Milli Görüş’ün temellerini atarak Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesine yönelik çabalarıyla hatırlanacaktır. Siyaset sahnesinde bıraktığı izler, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.