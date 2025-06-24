TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin hükümete çağrıda bulundu. Ağar, sürecin daha fazla uzatılmaması ve yeni bir teklifin acilen sunulması gerektiğini vurguladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapan Ağar, hükümet adına masada bulunan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) sunduğu ilk teklifi dikkate almadıklarını ve ikinci teklifin hâlâ gelmemesi nedeniyle eylem kararı aldıklarını hatırlattı.

“Eylem istemiyorsanız makul ücret getirin”

Ağar, eylem kararlarının ardından bazı valiliklerin basın açıklamalarına ve toplantılara yasak getirdiğine dikkat çekerek, “Eylem yapılmasını istemiyorsanız masaya geçim sağlanabilecek bir ücret getirin. Oturup konuşalım, müzakere edelim ve bu işi çözelim.” ifadelerini kullandı.

“Kamu işçisini oyalamayın, süreci uzatmayın”

Kamu işçisinin emeğinin karşılığını alamaması durumunda mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Ağar, TÜRK-İŞ şubelerinde ve sendikanın örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde eş zamanlı basın açıklamaları yapıldığını da aktardı.

“Kamu işçisi devletin işçisidir”

Ağar, kamu işçisinin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, “Bu insanlar devletin işçileri. Sahip çıkmamız gerekiyor. Görüşmeler uzatılmadan, işçileri daha fazla zora sokmadan teklif verilsin ve bu süreç artık sonuca ulaşsın.” şeklinde konuştu.