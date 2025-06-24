NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki kapasitesine dikkat çekerek, bu alanda daha fazla entegrasyon çağrısı yaptı. Rutte, Türk savunma sanayiinin İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ülkeleriyle mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olması gerektiğini vurguladı.

Yaptığı açıklamada Türkiye’nin NATO içindeki stratejik önemine değinen Rutte, ittifakın ortak savunma kapasitesini güçlendirme sürecinde Ankara’nın rolünün büyük olduğunu belirtti.

Avrupa ile uyum vurgusu

Rutte, “Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız” diyerek, savunma sanayii teknolojilerinin uyumlu hale getirilmesinin NATO’nun operasyonel etkinliğini artıracağını ifade etti.

Son yıllarda İHA, SİHA ve füze sistemleri gibi alanlarda önemli atılımlar yapan Türkiye, bu alandaki kapasitesiyle ittifak içinde dikkat çekiyor.

Savunmada ortak üretim gündemde

NATO yetkilileri, son dönemde savunma alanında ortak üretim ve teknoloji paylaşımını artırma yönünde mesajlar veriyor. Rutte’nin açıklamaları, Türkiye’nin yerli savunma ürünlerinin ittifakın standartlarına entegrasyonu açısından kritik bir sinyal olarak değerlendiriliyor.