Hepsiburada, 8 yıldır sürdürdüğü “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programıyla kadın girişimcilere sunduğu destekleri büyütüyor. Yeni dönemde hayata geçirilen “Yol Arkadaşın Burada” projesiyle kadınlara e-ticarette sürdürülebilir başarı için kapsamlı eğitim ve mentörlük desteği sağlanacak.

2017’den bu yana 63 binden fazla kadın girişimciyi dijital ekonomiyle buluşturan Hepsiburada, şimdiye kadar 300'ün üzerinde kadın kooperatifine de e-ticaret kapılarını açtı.

15 modülde kapsamlı eğitim, birebir mentörlük

Yeni modelde girişimci kadınlara, LinkedIn’de marka yönetimi, yapay zekâ ile tasarım, marka tescili, kredi okuryazarlığı ve içerik üreticiliği gibi alanlarda toplam 15 modülden oluşan eğitimler verilecek. Eğitimleri tamamlayan kadınlar için bir “mentor-menti ağı” da kurulacak.

Kadınlara dijital ekonomide güç kazandırma hedefi

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, “Kadın girişimci oranımızı %9’dan %24’e çıkardık. 2030 hedefimiz 120 bin girişimci kadına ulaşmak. Programı stratejik bir yatırım olarak görüyoruz” dedi.

Tanır ayrıca, kadınlara e-ticaret yolculuklarında %50’ye varan komisyon indirimi, ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, 5 bin TL reklam desteği ve 8 bankayla geliştirilen finansal çözümler sunduklarını söyledi.

Kargo desteği ve yeni ihracat fırsatları yolda

Hepsiburada Kurumsal İletişim Direktörü Canan Binal Yılmaz, yeni modelin kadınların farklı ihtiyaçlarına uyumlu esneklikte tasarlandığını belirtti. Yılmaz, “Kadın girişimcilere HepsiJET ile bir yıl boyunca %80’e varan kargo indirimi sağlanacak. Ayrıca içerik üreticisi ve satış ortaklığı desteğimizle de markalaşma süreçlerine katkı sunacağız” dedi.

Affiliate sisteminde girişimci kadın ürünlerine verilen komisyon oranının %7’den %15’e çıkarılacağını belirten Yılmaz, Kaspi yatırımıyla birlikte kadınların ürünlerini Kazakistan pazarında da satabileceğini vurguladı.

Toplumsal etki spor ve sokak hayvanlarını da kapsıyor

Kadınların yanında sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren Hepsiburada, A Milli Basketbol Takımlarının sponsoru olarak yürüttüğü “Potadan Patiye” projesi kapsamında her sayı için sokak hayvanlarına 5 kilo mama bağışlıyor. Kampanya çerçevesinde Kurtaran Ev Derneği’ne 1 ton 215 kilo mama bağışlandı.