TÜİK, Temmuz 2024 Enflasyon Verilerini Açıkladı, Beklentilerin Altında Kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2024 enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), Temmuz ayında aylık bazda yüzde 3,23 artarak yıllık yüzde 61,78 oldu. Bu oran, beklentilerin altında gerçekleşti ve piyasalarda sürpriz olarak karşılandı. Türkiye'de tüm gözler bu kritik veriye odaklanmıştı.

Temmuz 2024 Enflasyon Verileri

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Temmuz ayında TÜFE’deki değişim bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, enflasyonun yüksek seyrettiğini ancak beklenenden düşük gerçekleştiğini gösterdi.

En Az ve En Çok Artış Gösteren Gruplar

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bu durum, yaz sezonu indirimlerinin etkisiyle açıklanabilir. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu. Eğitim harcamalarındaki bu yüksek artış, ailelerin bütçelerine büyük bir yük getirdi.

Beklentiler ve Gerçekleşen Oranlar

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, Temmuz ayında yıllık enflasyonun aylık yüzde 3,51 artması ve yıllık yüzde 62,23 olması bekleniyordu. Reuters'in anketine göre ise Temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 3,45 ve yıllık yüzde 62,1 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. Ancak, açıklanan veriler bu beklentilerin biraz altında kaldı ve piyasalarda olumlu karşılandı.

Türkiye'nin Enflasyon Hedefleri ve Beklentileri

Orta Vadeli Program (OVP), enflasyonun azalması üzerine faaliyetler yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili son mesajında, oranın bu yıl sonunda yüzde 40 civarına düşmesinin beklendiğini dile getirdi. Ekonomistlerin de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,61 olarak kayda geçti. OVP'nin 2024 için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2 ve 2026 için yüzde 8,5 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporuna göre, yıl sonu enflasyon tahmini 2024 yılı için yüzde 38, 2025 yılı için yüzde 14 ve 2026 yılı için yüzde 9 şeklinde belirtildi. Merkez Bankası katılımcılarının Temmuz ayında cari yıl TÜFE beklentisi yüzde 42,95, 12 ay sonrası yüzde 30,02 ve 24 ay sonrası için yüzde 19,32 olarak gerçekleşti. Nihai hedef ise TÜFE'nin yüzde 5'e gerilemesi yönünde.

2024 Yılının Diğer Aylarına Ait Enflasyon Oranları

Ocak: Aylık yüzde 6,7 artarak yıllık yüzde 64,86

Şubat: Aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07

Mart: Aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50

Nisan: Aylık yüzde 3,18 artışla yıllık yüzde 69,80

Mayıs: Aylık yüzde 3,37 artarak yıllık yüzde 75,45

Haziran: Aylık yüzde 1,64 artarak yıllık yüzde 71,60

Sonuç

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2024 enflasyon verileri, beklentilerin biraz altında kalarak piyasalarda olumlu karşılandı. Enflasyon verileri, Türkiye'nin ekonomik politikaları ve yapısal reformlarının etkilerini yansıtarak, yıl sonu için belirlenen hedeflere ulaşma konusunda umut verici sinyaller verdi.