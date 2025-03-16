Trump’tan Sert Mesaj: Orduya Vur Emri Verdi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husi hedeflerinin vurulması için orduya emir verdiğini açıkladı. İran’a sert bir mesaj gönderen Trump, Husilere verilen desteğin son bulması gerektiğini belirtti. ABD ticaret gemilerine yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Trump, askeri müdahalelerin devam edeceğinin sinyallerini verdi.

"Zamanınız Doldu, Cehennem Üzerinize Çökecek"

Trump, Social Trump adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Husilere net bir uyarıda bulundu:

"Zamanınız doldu, saldırılarınızı durdurmalısınız. Eğer durmazsanız, daha önce görmediğiniz şekilde cehennem üstünüze çökecek."

Trump, bu müdahalenin Husilerin saldırılarını durdurması için net bir mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

"Hedefimize Ulaşana Kadar Güç Kullanacağız"

Trump, ABD ticaret ve donanma gemilerinin Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Süveyş Kanalı'ndan geçiş yapmasının uzun süredir engellendiğini ifade etti.

"Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına izin verilmeyecek. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir güç kullanacağız."

Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın tepkisini "zayıf" bulduğunu, bu yüzden Husilerin güç kazandığını iddia etti.

"Hiçbir güç, ABD ticaret ve donanma gemilerinin dünya deniz yollarında özgürce hareket etmelerini engelleyemez. ABD, her zaman deniz ticaretinin güvenliğini sağlayacak ve tehditlere karşı sert önlemler alacaktır."

İran’a Sert Uyarı: "Desteği Hemen Kesin!"

Trump, İran’ın Husilere sağladığı desteğin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini ve bunun ciddi sonuçları olacağını söyledi.

"İran'a açık bir mesajım var: Husilere verdiğiniz destek hemen sona ermeli. Amerikan halkını ve tarihinde en büyük yetkiye sahip olan başkanını tehdit etmeyin. Eğer böyle yaparsanız, dikkatli olun, çünkü ABD sizi tamamen sorumlu tutacak ve bu konuda nazik olmayacaktır."

Bu açıklama, ABD'nin Orta Doğu’daki askeri politikalarına dair yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendirildi. Trump’ın, gelecekte nasıl bir strateji izleyeceği konusunda detay vermemesi dikkat çekti.

ABD’nin Askeri Operasyonları Devam Edecek mi?

ABD’nin Husi hedeflerine yönelik saldırılarının süreceği belirtilirken, Trump’ın ABD ordusuna verdiği yetkinin boyutu ve operasyonların ne kadar süreceği merak konusu oldu.

Öte yandan uluslararası kamuoyu, bu saldırıların bölgedeki gerilimi artırabileceğini ve İran ile ABD arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirebileceğini değerlendiriyor.