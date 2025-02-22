Trump’tan Rusya ve Ukrayna Açıklaması: “Ateşkes İçin Şansımız Var”

ABD eski Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in yemin töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna ile yapılması planlanan kıymetli maden anlaşması hakkında dikkat çeken mesajlar verdi. Ayrıca, 9 Mayıs'ta Moskova’da gerçekleştirilecek törenlere katılmayacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı Hakkında Açıklamalar

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Trump, bu hedef doğrultusunda Rusya ile müzakerelerin süreceğini ifade etti. Bir gazetecinin, “Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir diktatör olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir araya gelmeleri gerekeceğini düşünüyorum. Milyonlarca insanın öldürülmesini durdurmak istiyoruz. Bir ateşkes görmek ve anlaşmanın yapılmasını istiyorum. Bence anlaşmayı sağlamak için bir şansımız var.”

Bu açıklamalar, Trump'ın savaşın sona erdirilmesi için diplomatik yolları ön planda tuttuğunu gösterdi. Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyarak barış sağlanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna ile Kıymetli Maden Anlaşması

Trump, Ukrayna ile yapılacak kıymetli maden anlaşmasının önemine de değindi. Bir gazetecinin, “Bu anlaşmaya ne kadar yakınsınız?” sorusuna “Oldukça yakın” cevabını verdi ve ekledi:

“Biz üç kat daha fazla para koyduk. Toplamda 300 milyar dolar sağladık, onlar ise 100 milyar dolar koydular. Avrupa bunu kredi olarak verdi, Biden ise doğrudan hibe etti. Kredi yoktu, teminat yoktu, hiçbir şey yoktu. Ya bir anlaşma imzalayacağız ya da onlarla sorun yaşayacağız. Bu yüzden teminat almak için bir anlaşma imzalayacağız, çünkü bunu yapmak zorundayız.”

Trump, Ukrayna'nın bu anlaşma konusunda olumlu bir tutum sergilediğini belirterek, “Bu büyük bir anlaşma ama bunu istiyorlar, bundan çok mutlular ve biz de paramızı geri alıyoruz. Bu anlaşma, bizim göreve gelmeden önce imzalanmalıydı” şeklinde konuştu.

9 Mayıs Törenlerine Katılmayacak

Trump’a, 9 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek törenlere katılıp katılmayacağı soruldu. Bu soruya kısa ve net bir şekilde “Hayır, gitmeyeceğim” yanıtını verdi. Bu açıklama, Trump’ın Rusya ile olan diplomatik ilişkilerde belirli bir mesafeyi korumayı tercih ettiğini gösterdi.

Almanya’daki Seçimler Üzerine Değerlendirme

Almanya’daki seçimlerle ilgili düşünceleri sorulan Trump, “Onlara iyi şanslar diliyorum” ifadesini kullanarak, bu konuda daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Siyasi Yansımalar ve Diplomatik Süreç

Trump’ın bu açıklamaları, ABD’nin dış politika stratejileri açısından önemli mesajlar içeriyor. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda diplomatik çözüme vurgu yapması, gelecekte taraflar arasında barış görüşmelerinin hızlanabileceği yönünde yorumlandı. Ayrıca, Ukrayna ile yapılacak kıymetli maden anlaşmasının ekonomik açıdan stratejik bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Özellikle ABD'nin, bu anlaşma sayesinde Ukrayna’ya sağladığı mali desteğin karşılığını almayı hedeflemesi, ekonomik çıkarların ön planda tutulduğunu gösteriyor. Trump’ın Moskova’daki törenlere katılmama kararı ise, Rusya ile olan diplomatik ilişkilerde temkinli bir yaklaşımı benimsediğinin işareti olarak yorumlandı.

Sonuç olarak, Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna ile yapılacak anlaşma hakkındaki açıklamaları, hem siyasi hem de ekonomik açıdan dikkat çekici unsurlar barındırıyor. Önümüzdeki dönemde, bu gelişmelerin uluslararası ilişkilerde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.