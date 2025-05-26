Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV), iklimlendirme sektöründe nitelikli mühendis istihdamını artırmak amacıyla güçlerini birleştirdi. İmzalanan protokolle, mühendislik öğrencilerine burs verilecek ve sektörle entegrasyonları sağlanacak.

Dört üniversite, 50 öğrenciyle başlıyor

YÖK Başkanlığı’nda imzalanan protokol kapsamında, Ege, Gazi, Karabük ve Yıldız Teknik üniversitelerinin makine ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören başarılı öğrenciler desteklenecek.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, bursların ikinci sınıftan itibaren verileceğini belirtti. 9 ay süreyle ödenecek burs, net asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olacak.

Mezunlara sektörde 5 yıl istihdam imkânı

Göktaş, protokolün sadece bursla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, iş yeri eğitimi, staj ve mezuniyet sonrası en az 5 yıl sektörde istihdam gibi adımların da planlandığını aktardı. Protokolün aktif yürütülmesi amacıyla bir "Protokol Yürütme Kurulu" kurulacağı, bu kurulun süreci yakından takip ederek sektörel ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapacağı belirtildi.

Üniversite-sanayi işbirliğinde örnek model

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ise, bu protokolün üniversite-sanayi işbirliğine güçlü bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Ardıç, iklimlendirme teknolojilerinin sadece ekonomik değil çevresel ve toplumsal faydalarıyla da dikkat çektiğini ifade ederek, nitelikli istihdamın bu sektör için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Ardıç, “İklim değişikliğiyle mücadelede bu tür işbirlikleri hayati. Nitelikli insan kaynağı olmadan sürdürülebilir başarı mümkün değil,” dedi.

Hedef: Daha fazla öğrenci ve daha geniş katılım

Protokol şimdilik dört üniversitede 50 öğrenciyle başlasa da, ilerleyen süreçte kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. YÖK ve TOBB yetkilileri, burs programının farklı şehir ve üniversiteleri de içine alacak şekilde yaygınlaştırılmasının planlandığını açıkladı.