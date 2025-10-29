Zamanda Yolculuk Yapanların İlginç Hikayeleri

Tarihin en büyük sırlarından biri olan zamanda yolculuk, yalnızca bilim kurgu eserlerinde değil, aynı zamanda gerçek olduğunu iddia eden bireylerin ilginç öyküleriyle de gündeme gelmektedir. Bu iddialar, merak uyandırarak tartışmalara yol açmakta ve insanların hayal gücünü zorlamaktadır. İşte, zamanda yolculuk yapma iddialarında öne çıkan bazı isimler ve onların çarpıcı hikayeleri.

Sir Victor Goddard ve Gelecekteki Uçak

Zamanda yolculuk iddialarının en eski ve en çok bilinen örneklerinden biri, İngiliz Hava Mareşali Sir Robert Victor Goddard'a aittir. Goddard, 1935 yılında İskoçya’daki Drem Havaalanı’nı teftiş ederken, aniden harabe haldeki havaalanının mavi tulumlu tamirciler ve daha önce hiç görmediği sarı uçaklarla dolu olduğunu iddia etmiştir. Bu gözlemlerinin arasında, o dönem mevcut olmayan ve 1938 yılında üretilecek olan Miles Magister eğitim uçağına benzeyen bir model de yer almaktaydı. Goddard’ın, şiddetli yağmurun etkisiyle bir "zaman sıçraması" yaşadığı ve 1939 yılındaki havaalanını gördüğü öne sürülmüştür.

John Titor: 2036'dan Gelen Asker

2000'li yılların başında internet forumlarında gündeme gelen John Titor vakası, modern zamanda yolculuk iddialarının en ünlüsü olarak öne çıkmaktadır. Kendini 2036 yılından gelen bir ABD askeri olarak tanıtan Titor, "IBM 5100" model bir bilgisayarı almak üzere 1975 yılına gönderildiğini, ancak kişisel sebeplerle 2000 yılına uğradığını öne sürmüştür. Zaman makinesi olarak tanımladığı cihazın fotoğraflarını paylaşan Titor, geleceğe dair bazı kehanetlerde de bulunmuştur. 2004 yılında ABD'de bir iç savaş çıkacağı tahmini gerçekleşmemiş olsa da, hikayesi günümüzde hala internet efsaneleri arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalar, Titor'un aslında bir eğlence avukatı ve kardeşinin bilgisayar bilimcisi olduğu yönünde bir "şaka" olabileceğini ortaya koymuştur; ancak bu hikaye, birçok inananı kendisine çekmeyi başarmıştır.

5000 Yılından Gelen Fotoğraf: Edward'ın Sualtı Şehri

2018 yılında ortaya çıkan Edward adlı bir kişi, 2004 yılında gizli bir projeyle 5000 yılına gönderildiğini iddia etmekte ve döndüğünde bu seyahatin kanıtı olarak bir fotoğraf getirdiğini öne sürmektedir. Edward'ın paylaştığı fotoğraf, küresel ısınma nedeniyle sular altında kalan Los Angeles şehrinin su yüzeyine inşa edilmiş bir bölümünü gösterdiği iddia edilmektedir. Bu iddia, diğer zaman yolculuğu hikayeleri gibi kanıtlanamasa da, gelecekteki çevresel felaket senaryoları üzerine kurulu olması nedeniyle dikkat çekici bir hale gelmiştir.

Andrew Carlssin: Borsadaki Gizemli Deha

2003 yılında Wall Street borsasında 800 doları kısa sürede 350 milyon dolara çıkaran Andrew Carlssin'in hikayesi de sıkça anılmaktadır. Carlssin, içeriden bilgi ticareti suçlamasıyla tutuklandığında, 2256 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu ve hisse senedi piyasası bilgilerini bu şekilde elde ettiğini iddia etmiştir. Olaydan kısa bir süre sonra, gizemli bir yabancı tarafından kefaleti ödendi ve Carlssin bir daha asla görülmedi. Yetkililer bu durumu basit bir dolandırıcılık olarak değerlendirse de, kayboluşu komplo teorisyenlerinin ilgisini çekmiştir.

Zamanda yolculuk iddiaları, insanlığın hayal gücünü zorlayan ve tartışmalara yol açan konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu hikayeler, sıradan bireylerin bile zamanın sınırlarını aşma arzusunu nasıl şekillendirdiğini göstermektedir. Gelecekte bu tür iddiaların artıp artmayacağı merak konusu.