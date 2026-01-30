Yapay Zeka Ajanları Birlikte Düşünebilir Mi? İşte Yeni Teknoloji

Yapay zeka alanındaki gelişmeler, çoklu ajan sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı bir evrim geçiriyor. Bu sistemler, farklı protokoller aracılığıyla iletişim kurarak görev dağıtımı yapabiliyor ve araçları tanıyabiliyor. Ancak, mevcut sistemlerin en büyük sıkıntısı, ajanın yalnızca mesajlaşma düzeyinde kalması ve ortak bir niyet veya bağlam paylaşamamasıdır. Cisco Outshift, bu sorunu çözmek için Internet of Cognition yaklaşımını geliştirmeyi hedefliyor.

Çoklu Ajan Sistemlerinin Sorunları

Günümüzde, yapay zeka ajanları MCP ve A2A gibi protokollerle birbiriyle haberleşebiliyor. Fakat bu iletişim genellikle yüzeyseldir ve ajanın neyi, neden yaptığını anlamasını engeller. Bu durum, koordine bir çalışma yapmalarını zorlaştırır ve zaman kaybına neden olur. Örneğin, sağlık alanında bir ajan hastanın semptomlarını değerlendirirken, randevu planlama ajanına bir kod iletebilir. Aynı zamanda başka bir ajan sigorta kontrolü yaparken, bir diğeri de ilaç bulunabilirliğini araştırır. Her biri kendi görevi çerçevesinde çalışsa da, ortak bir hedef veya bağlam eksikliği nedeniyle en uygun bakım planı oluşturulamaz.

Bağlam Paylaşımının Önemi

Eğer bir ajan, geçmiş sağlık bilgilerine dayanan kritik bir riski diğerlerine iletmezse, bu durumda diğer ajanın yanlış seçenekler sunma olasılığı artar. Sonuç olarak, sistem çalışıyormuş gibi görünse de, bütüncül bir akıl yürütme süreci ortaya çıkmaz. Cisco Outshift'in önerdiği mimari, mevcut mesajlaşma sisteminin üzerine semantik bir katman eklemeyi amaçlıyor. Bu yapı, ajanın yalnızca veri değil, niyet ve hedef durumunu da paylaşmasını sağlayarak, daha etkili bir iletişim kurulmasına olanak tanıyor.

Yeni Mimari Bileşenleri

Önerilen mimarinin üç ana bileşeni bulunmaktadır. İlk olarak, ajanın paylaşacağı niyet ve hedef durumunu belirten üst katman ön plana çıkıyor. İkinci olarak, paylaşılan bağlamı kalıcı hale getiren dağıtık bir çalışma belleği altyapısı yer alıyor. Son olarak, hangi bilginin kimlerle paylaşılacağını belirleyen politika kontrolleri, güvenliği sağlamak adına önem taşıyor. Bu yapılar, ajanın bulgularını bir havuzda toplamasını ve birikimli öğrenmeyi mümkün kılan hızlandırıcıları içermektedir.

Sektöre Yönelik Standartlaşma Çağrısı

Cisco Outshift'in geliştirdiği bu yaklaşım, tamamlanmış bir ürün olmaktan ziyade, yapay zeka alanında bir standartlaşma çağrısı olarak konumlanıyor. Hedef, ajanın yalnızca bağlı olmasını sağlamak değil, aynı hedefe göre hizalanıp birlikte hareket edebilmesini sağlamaktır. Bu yenilik, yapay zeka sistemlerinin daha etkili ve işlevsel hale gelmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.