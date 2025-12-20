2027’ye Kadar 50 Bin Robot Asker Planı: Teknolojinin Yeni Boyutu

Yapay zeka ve robot teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilim kurgunun ötesine geçerek askeri alanda da kendini göstermeye başladı. ABD merkezli robotik şirketi Foundation, 2027 yılına kadar 50 bin robot asker üretmeyi hedeflediğini duyurarak bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu iddialı plan, askeri robotların gelecekteki rolü ve insansız sistemlerin savaş alanındaki etkileri üzerine yeni sorular doğuruyor.

Üç Yıllık Hedef: 50 Bin Robot

Foundation CEO'su Sankaet Pathak, şirketin hedefinin oldukça iddialı olduğunu ancak “imkansız olmadığını” belirtti. Şirketin yol haritasına göre, 2025 yılında sınırlı sayıda robot üretimi yapılacak, 2026 yılında bu sayı on binlere çıkacak ve 2027 yılında 40 ila 50 bin robotun sahaya hazır hale gelmesi planlanıyor. Bu hedef, daha önce dile getirilen 10 bin robot planının çok üzerinde bir rakamdır ve askeri robotlar konusunda önemli bir adım atıldığını göstermektedir.

Phantom MK-1: Askeri Robotların Yeni Temsilcisi

Foundation’ın planlarının merkezinde yer alan Phantom MK-1, yaklaşık 1,75 metre boyunda ve 80 kilo ağırlığında bir insansı robottur. Bu robot, keşif görevleri, bomba imha, lojistik destek ve riskli operasyonlar için tasarlanmış olup, gelecekte doğrudan çatışma ortamlarında da kullanılma potansiyeline sahiptir. Şirket, bu robotların askerlerin hayatını riske atmadan kritik görevleri yerine getirmesini amaçladığını ifade ediyor. Ayrıca, Foundation’ın ABD Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bakım ve lojistik alanlarında bazı anlaşmalarının bulunduğu belirtilmektedir.

İnsan Kontrolü ve Etik Sorunlar

Foundation, robotların sahada görev yaparken ölümcül kararların insan operatörler tarafından verileceğini vurgulamaktadır. Ancak, teknolojinin hızla gelişmesi bu kontrol çizgisinin ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda endişelere yol açmaktadır. Bu durum, yapay zeka ve otonom sistemlerin askeri alandaki etik sorunlarını gündeme getiriyor.

Yeni İş Modeli: Kiralama Sistemi

Şirket, robotları satmak yerine yıllık yaklaşık 100 bin dolar bedelle kiralamayı planlıyor. Eğer hedeflenen üretim rakamlarına ulaşılırsa, bu model teorik olarak yıllık milyarlarca dolarlık bir gelir elde edilmesini sağlayabilir. Foundation, birkaç büyük devlet sözleşmesinin bu sistemi ayakta tutmaya yeteceğini öngörüyor.

Silahlandırma Tartışmaları ve Küresel Tepkiler

Robotların silahlandırılmaması konusunda daha önce sektörün önde gelen firmaları tarafından kamuoyuna taahhütler verilmişti. Ancak Foundation’ın attığı adım, bu taahhütlerin giderek anlamını yitirdiğini gösteriyor. Silahlı insansı robotların sadece teknoloji dünyasında değil, aynı zamanda siyasette ve insan hakları örgütlerinde de endişe yarattığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, ölümcül otonom silahların ahlaki olarak kabul edilemeyeceğini sıkça dile getiriyor. Küresel düzeyde bu tür sistemlerin yasaklanması ve düzenlenmesi için çağrılar yapılsa da, henüz bağlayıcı bir uzlaşma sağlanmış değil.