Taş Kağıt Makas 2. Bölüm full izle, 6 Mart akşamında Kanal D ekranlarında. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Taş Kağıt Makas son bölümü ile izleyenlerin karşısında olacak.

Başrollerinde Ekin Koç ile Serra Arıtürk’ün oynadığı Taş Kağıt Makas dizisinin son bölümünde; Rıza’nın Büşra’nın katil olarak tutuklanması, Umut’un hayatını bir anda cehenneme çevirir. Babasından başka kimsesi olmayan genç adam, Alev’in de yardımıyla bu işin içinden çıkmaya çalışır. Umut, babasını kurtarmak için iyi bir avukat bulmak zorundadır.

Kadri’yi içeriden kurtaran Harun, Fecir Emirkıran’ın radarına girer. Aralarındaki kapışmanın ikinci bölümü başlar. Harun, Fecir Emirkıran’a karşı olan mücadelesinde sağlam adımlar atmak zorundadır.

Babasının kurtuluşunun iyi bir avukattan geçtiğini bilen Umut, kendini Harun Yakar’ın kapısında bulur. Umut, Harun Yakar’ı babasının davasını almaya ikna edebilecek midir?