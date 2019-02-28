Tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu öldürdü

İzmir'in Konak ilçesi'nde gerçekleşen olay edinilen bilgiye göre, Soykan Ö. (19) eve alkollü gelince babası Sertaç Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sertaç Ö., eline aldığı bıçağı lise öğrencisi olan oğlunun göğsüne sapladı.

Çevredeki vatandaşlar bağrışmalar üzerine emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık görevlileri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu bıçaklayan Sertaç Ö. ise gözaltına alındı. Sertaç Ö.'nün ilk ifadesinde olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi.