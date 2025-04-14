Tanıklar Konuştu, İBB’de Rüşvet Ağı Derinleşiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, tanık sayısının artmasıyla giderek daha da çarpıcı bir hâl alıyor. Şimdiye kadar 50’den fazla kişi, savcılığa başvurarak İBB içindeki sistematik usulsüzlükleri anlattı. Tanıklar arasında CHP’li bürokratlar, belediye çalışanları, müteahhitler ve taşeron firma temsilcileri yer alıyor. Yapılan beyanlar, sadece maddi yolsuzluk değil, aynı zamanda tehdit, mobbing ve şantaj gibi ağır suçlamaları da içeriyor.

İFADELER, ŞİRKETLER ARASI PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Tanıklık yapan isimler, yıllarca İBB ile çalıştıklarını ancak sistemin dışına çıkan kimsenin ihaleye dahi alınmadığını belirtiyor. Bazı tanıklara göre İBB’de oluşturulan “çark” adını verdikleri sistem, iş almak isteyen tüm firmaları komisyon vermeye zorluyordu. Bu ödemeleri yapmayan firmalara ise ya iş verilmedi ya da çeşitli bahanelerle dışlandılar.

Yolsuzluğun temellerinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atıldığı ve bu yapı üzerinden iskan izinlerinin dahi rüşvet karşılığında verildiği ortaya çıktı.

YARDIMCILAR VE YAKINLARIN İSMİ DOSYADA

İfadelerde en dikkat çeken isimler arasında, Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler de bulunuyor. Tanıklar, İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, CHP İstanbul İl Başkanı Fatih Keleş, iş insanı Adem Soytekin ve tekstilci Hüseyin Köksal gibi isimlerin rüşvet paralarının toplanmasında kilit rol oynadıklarını iddia etti. Bu kişilerin bazı görüşmelerinin kayıt altına alındığı ve savcılığa sunulduğu da ifade edildi.

KİMİN NE ALDIĞI, NE VERDİĞİ TEK TEK ANLATILDI

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bazı tutuklular, savcılığa detaylı bilgi verdi. Bu bilgiler sayesinde, 200’ün üzerinde ihalenin usulsüz biçimde gerçekleştirildiği tespit edildi. Hangi firmanın hangi işi hangi şartlarla aldığı, ne kadar rüşvet verdiği, ihalelerin nasıl yönlendirildiği ayrıntılı şekilde ortaya kondu.

Rüşvetin sadece para şeklinde değil, gayrimenkul, araç, arsa ve diğer değerli mallar şeklinde de alındığı vurgulandı. Özellikle büyük çaplı projelerde bu yöntemlerin daha sık kullanıldığı belirtildi.

YENİ DALGA YOLDA

Tanık ifadeleri ve itiraflar doğrultusunda savcılığın yeni bir gözaltı operasyonuna hazırlandığı belirtiliyor. Bu kez sadece İBB içindeki yetkililer değil, aynı zamanda aracılık yapan iş insanları ve bağlantılı şirketlerin yöneticileri de soruşturma kapsamına alınacak.

Bazı tanıklara göre, İBB’nin içerisinde oluşturulan çıkar grupları, adeta bir suç örgütü gibi faaliyet gösterdi. Bu yapı içerisinde görev paylaşımı net şekilde yapılıyor, dosya hazırlama, ihale açma, firmayı seçme ve komisyon tahsili belirli kişiler arasında planlı bir şekilde yürütülüyordu.

DOSYA BÜYÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şu anda ellerindeki bilgilerin çok daha fazlasına ulaşmak için yeni tanıkların ifadesine başvurmayı planlıyor. Bu kapsamda belediyede geçmişte çalışmış ya da hâlen görevde olan birçok ismin ifadeye çağrılabileceği öğrenildi.

Bu gelişmelerle birlikte, kamuoyunun dikkatle izlediği İBB soruşturması yeni bir döneme girmiş oldu. Özellikle CHP yönetiminin bu konuda nasıl bir savunma yapacağı merakla beklenirken, dosyanın ilerleyen günlerde siyasetin merkezini daha da ısıtması bekleniyor.