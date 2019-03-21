Susuz kalmak hastalık nedeni mi?

Habertürk'te yer alan habere göre, Diyetisyen Berna Ertuğ, ''22 Mart Dünya Su Günü'' kapsamında, suyun önemi ve sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi.

Su, içerdiği sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücut için önemli olan mineralleri içeriyor.

Susuzluğun hafif belirtileri; baş ağrısı, yorgunluk ve kabızlıktır. Uzun süren durumlarda ciddi hastalıklara da neden olabilir.

Vücut susuz oluncaya kadar susama hissi ortaya çıkmaz

Su tüketimi tek başına olduğu gibi süt, çay, meyve suyu gibi alkol dışındaki tüm içecekler ve besinlerden de sağlanır fakat bu içeceklerin suyun yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır. Vücut susuz oluncaya kadar susama hissi ortaya çıkmaz.

Susamadan önce su içmek çok önemlidir. Çocuklar ve yaşlılar susama hissini yetişkinlere göre daha az hissettikleri için, su içmeleri hatırlatılmalıdır. Sağlıklı kişilerde su ihtiyacı; yaşa, iklim koşullarına, tükettiği besinlere, yaptığı fiziksel aktiviteye göre değişir.

Yetişkinler için ortalama günde 2-3 lt.

4-8 yaş çocuklar için 1-1,5 lt.

9-13 yaş çocuklar için 1,5-2 lt.

14-18 yaş gençler için 2-2,5 lt

Suyun devamlığının sağlanması için bilinçli tüketilmelidir.

SU İÇMENİN FAYDALARI

1 -Ağız kokusunu önler.

2-Kan hacmini artırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar.

3-Kırık, kepek, dökülme gibi saç problemlerine engel olur.

4-Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesini sağlar.

5-Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemede yardımcı olur.

6-Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonlarını düzenler.

7-Su stresle savaşmada öncüdür.

8-Emziren anneler için süt yapıcı en önemli kaynaktır.