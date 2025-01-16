Suriye’den Türkiye’ye Ortak Güvenlik Mesajı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve terörle mücadele konusundaki kararlılıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şeybani, “Türkiye'nin güvenliği, Suriye'nin güvenliği demektir. Bu konuda hızlı ve kararlı adımlar atacağız” diyerek iki ülke arasındaki bağların önemine dikkat çekti.

Türkiye ve Suriye Arasında Yeni Dönem

Şeybani, yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin tarih boyunca insani değerlerin ve halkların iradesinin yanında yer aldığını belirterek, “Türk halkı, tarihte doğru yerde durdu ve insani değerleri savundu. Türkiye, zor durumlarda da halkların onur ve özgürlüğünü destekledi” dedi. Türkiye ve Suriye arasındaki geçmişten gelen bağların gelecekte de olumlu etkiler yaratacağını ifade eden Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesi için adımlar atıldığını söyledi.

Ortak Güvenlik Perspektifi

Terörle mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğinin önemine değinen Şeybani, “Türkiye'nin güvenliği, Suriye'nin de güvenliğidir” diyerek ortak bir güvenlik perspektifine vurgu yaptı. Şeybani, teröre karşı hızlı hareket edeceklerini belirterek, “Bu konuda atılacak her adım, iki halkın da yararına olacaktır” dedi.

Diplomatik ve Ekonomik İş Birliği Güçleniyor

Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapılan görüşmelerde olumlu bir atmosferin hakim olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasıyla birlikte ekonomik ve siyasi alanda iş birliğinin de gelişeceğini belirtti. Şeybani, özellikle inşaat ve altyapı çalışmalarının her iki ülke için büyük yarar sağlayacağını ifade etti.

Türk Halkına Teşekkür

Suriye halkının yaşadığı zorluklar karşısında Türkiye’nin sergilediği dayanışmayı takdir eden Şeybani, “Türk halkına teşekkür ediyoruz. Suriyelilere yıllarca kucak açtılar, tüm zorluklara rağmen misafirperverlik gösterdiler. Bu ilişkiyi hiçbir şey bozamaz, iki ülke halkı tek bir halk gibi düşünüp hareket edecektir” dedi.

Bölgesel Güç Birliği

Bakan Şeybani, Suriye’nin çevre ülkelerle ilişkilerinin güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye ile ilişkilerin derinleşmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önemli bir adım olacaktır” dedi. Siyasi ve diplomatik alanda yapılan her hamlenin bölgesel barışa hizmet edeceğini belirtti.

Teröre Karşı Kararlılık

Terörle mücadele konusundaki açıklamalarında, “Türkiye’nin güvenliği, Suriye’nin güvenliğidir” ifadesini yineleyen Şeybani, bu konuda hızlı ve etkili adımlar atılacağını belirtti. İki ülkenin ortak güvenlik hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin on yıllık bir kopukluktan sonra yeniden rayına oturmasının her iki ülke için de büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Şeybani, “Yeni bir sayfa açıldı. Artık ortak bir geleceğe odaklanmalıyız” dedi.