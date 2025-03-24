Soylu’dan İBB Soruşturmasına Sert Yorum: “Bu CHP’nin Kendi İç Hesaplaşmasıdır”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturma tüm Türkiye’nin gündeminde yer almaya devam ederken, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’dan çarpıcı bir açıklama geldi. Soylu, yaşananları CHP'nin kendi iç çatışması olarak değerlendirdi ve bu krizin AK Parti ya da hükümet kaynaklı olmadığını net bir dille ifade etti.

İBB Soruşturmasında Neler Yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 51 kişi hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilerek gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleşti. Suçlamalar arasında “terör örgütüne yardım”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kişisel verilerin usulsüz kullanımı” gibi ağır iddialar bulunuyor.

Tutuklananlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gibi isimler de yer aldı. Soruşturma dosyasında çok sayıda tanık ifadesi, MASAK raporu ve idari denetim raporlarının bulunduğu bildirildi.

Süleyman Soylu: “Bizim Meselemiz Değil”

Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa ve Teşkilat İftarı’nda konuşan Süleyman Soylu, bu süreçte iktidarın değil, CHP’nin kendi içindeki çatışmaların etkili olduğunu söyledi. Soylu, “Son 4-5 gündür yaşananlar bizim meselemiz değil. Bu CHP'nin içindeki taht, baht ve rant mücadelesidir,” diyerek konuyu tamamen muhalefetin iç hesaplaşması olarak değerlendirdi.

“CHP’de İç Kriz Derinleşiyor”

Soylu’nun açıklamaları, CHP içinde artan gerilimi işaret ediyor. Parti içindeki farklı klikler arasındaki mücadele, son gelişmelerle daha da görünür hale geldi. Bazı siyasi gözlemciler, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla tutuklanan CHP’li isimlerin, parti içindeki güç savaşlarında kurban seçildiklerini öne sürüyor.

Soylu, konuşmasının devamında “Kimin kiminle ne hesapla bu yola çıktığını biliyoruz. Ama şunu herkes bilsin ki bu milletin hakkını gasp eden, devletin kaynaklarını ideolojik yapılarla çarpıtan herkesten hukuk önünde hesap sorulacaktır,” diyerek, soruşturmaların siyasi değil adli bir süreç olduğunu vurguladı.

Soruşturmanın Siyasi Yansımaları

İBB’ye yönelik operasyonlar ve tutuklamalar, seçim dönemine girilirken siyaset arenasında da büyük tartışmalara yol açtı. CHP cephesinden gelen tepkiler, operasyonların siyasi saiklerle yapıldığı yönündeyken, hükümet temsilcileri soruşturmanın tamamen hukuki temellere dayandığını savunuyor. Süleyman Soylu’nun bu açıklaması da, iktidar kanadının bu durumu kendi sorumluluğunda görmediğini açıkça ortaya koyuyor.

Sürecin Geleceği Merak Konusu

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler, hem yargı sürecinin sonucuna hem de CHP’nin kendi içinde nasıl bir strateji izleyeceğine çevrilmiş durumda. Şimdilik tutuklamalar ve görevden almalarla şekillenen bu süreç, ilerleyen günlerde siyasi sonuçlarıyla daha da derinleşebilir.