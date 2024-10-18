Biden'dan Şok Açıklama: 'İsrail’in İran’a Saldırı Planını Biliyorum'

ABD Başkanı Joe Biden, Berlin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a ne zaman ve nasıl saldıracağını bildiğini söyledi ancak detay vermekten kaçındı. Bu açıklama, ABD ve İsrail arasında devam eden stratejik işbirliğine işaret ederken, iki ülke arasındaki anlaşmaların derinleştiği ve saldırı planlarının şekillendiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Biden: 'İsrail'in Saldırısını Biliyorum, Ama Söylemem'

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya ziyareti sırasında, Alman Şansölyesi, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüşmelerin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamalarda İsrail ve İran arasındaki gerilime de değinen Biden, "İsrail'in İran'a ne zaman ve nasıl saldıracağını biliyorum, ama söylemem" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Biden’ın İsrail ile derin bir stratejik işbirliği içinde olduğunu gösterirken, İsrail’in İran’a karşı planladığı operasyonun yaklaştığını düşündürdü.

ABD-İsrail Anlaşması Mı?

Biden’ın bu açıklamaları, geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesiyle bağlantılı. Görüşmenin ardından Biden, İsrail’in Hamas liderlerinden Yahya Sinvar’ın öldürülmesinden sonra Netanyahu’yu tebrik etti. Aynı hafta içinde, ABD'nin Yüksek İrtifa Alan Savunma Bataryası'nın (THAAD) İsrail'e gönderilmesi ve ABD askerlerinin konuşlandırılması, iki ülke arasında daha kapsamlı bir anlaşmanın olduğunu ortaya çıkardı.

İsrail, İran’a karşı yapmayı planladığı saldırı için ABD’nin desteğini almış gibi görünüyor. Özellikle Amerikan askerlerinin İsrail’e ulaşması ve ABD füze savunma sistemlerinin İsrail’de konuşlandırılması, bu işbirliğinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hangi hedeflerin vurulacağı ve operasyonun ne zaman yapılacağı konularında ABD'ye bilgi verildiği düşünülüyor.

İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları: THAAD Talebi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail, ABD’den ikinci bir THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) füze savunma sistemi talep etti. THAAD sistemleri, atmosfer içinden ve dışından gelen balistik füzeleri ve hipersonik tehditleri önlemek amacıyla kullanılıyor. İsrail'in, özellikle İran’dan gelebilecek füze tehditlerine karşı kendini savunmak amacıyla ABD’den bu desteği talep ettiği belirtiliyor.

ABD'nin İsrail'e ikinci bir THAAD füze savunma sistemi göndermesi, İran'a yönelik olası bir saldırının boyutlarını da gözler önüne seriyor. Bu gelişme, İsrail’in sadece saldırı değil, aynı zamanda İran’ın verebileceği karşılıklara karşı savunma planlarını da güçlendirdiğini gösteriyor.

İran Tehdidi ve Bölgesel Gerilim

İsrail ile İran arasındaki gerilim, son dönemde tekrar tırmandı. İran’ın bölgedeki faaliyetleri ve nükleer programı, İsrail için uzun zamandır ciddi bir tehdit olarak görülüyor. İsrail, İran’ın nükleer kapasitesini engellemek için çeşitli askeri adımlar atmaya hazırlanırken, ABD’nin bu süreçte İsrail’e verdiği destek de dikkat çekiyor. Özellikle THAAD gibi ileri teknoloji savunma sistemlerinin konuşlandırılması, İran'ın balistik füze tehditlerine karşı bir önlem olarak görülüyor.

İran ise İsrail’e yönelik her türlü saldırıya güçlü bir yanıt vereceğini defalarca dile getirdi. İran’ın bölgedeki müttefikleri ve askeri gücü göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir saldırının bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski bulunuyor. ABD'nin bölgedeki varlığı, bu tür bir çatışmanın boyutlarını daha da genişletebilir.

ABD ve İsrail Arasındaki Askeri İşbirliği

ABD ve İsrail arasındaki askeri işbirliği, bu süreçte daha da derinleşmiş durumda. Özellikle ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri destek, İran’a yönelik yapılacak operasyonlarda kilit rol oynuyor. İsrail, ABD'nin yardımıyla bölgedeki askeri üstünlüğünü korumaya çalışırken, İran’ın tehditlerine karşı daha güvenli bir savunma hattı oluşturmayı hedefliyor.

Biden’ın açıklamaları, ABD’nin İsrail’i bu süreçte yalnız bırakmayacağını ve olası bir çatışma durumunda yanında yer alacağını gösteriyor. Ancak bu tür bir saldırının bölgeyi nasıl etkileyeceği ve diğer ülkelerin tepkilerinin ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

İsrail ve İran Arasında Gerginlik Tırmanıyor

ABD Başkanı Biden’ın İsrail’in İran’a yapacağı saldırı konusunda bilgi sahibi olduğunu söylemesi, bölgede yeni bir çatışma riskini gözler önüne seriyor. İsrail’in ABD’den ikinci bir THAAD füze savunma sistemi talep etmesi, bu saldırının büyük çaplı olabileceği sinyallerini veriyor. İsrail’in İran’a yönelik planladığı saldırı, bölgedeki dengeleri değiştirebilir ve Orta Doğu’da yeni bir gerilim dalgasını tetikleyebilir.