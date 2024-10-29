Siyasilerden Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Mesajlar

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, siyasi liderler ve devlet yöneticileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla duygularını dile getiren mesajlar yayımladı. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi, bağımsızlık mücadelesi ve birlik vurgusuyla öne çıkan bu mesajlarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğe güvenle yürüdüğünün altı çizildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Cumhuriyet, Milli Mücadelenin Taçlanmış Hali”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet’in köklerinin Çanakkale’den Dumlupınar’a kadar uzanan Milli Mücadele destanına dayandığını ifade ederek, Cumhuriyet’in “Büyük ve Güçlü Türkiye” idealinin temeli olduğunu belirtti. Vatan uğruna can veren aziz şehitler ve gazilere olan minnetini ifade eden Yerlikaya, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü gururla kutladığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: “Cumhuriyet, Güçlü ve Parlak Geleceğe Adımlarla İlerliyor”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet’in sağlam köklere sahip bir milletin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Türkiye’nin Cumhurbaşkanının liderliğinde üretim ve gelişim yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Bolat, Cumhuriyet’in 101. yılını kutladı ve geleceğe yönelik sağlam adımların süreceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet’in getirdiği en önemli kazanımın millet iradesine dayalı demokratik düzen olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anan Kurtulmuş, Türkiye’nin büyük hedeflere doğru ilerlemesi adına Cumhuriyet’in temel ilke ve değerlerine olan bağlılığını yineledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: “Cumhuriyet, Bağımsızlık ve Kararlılığın Mirası”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhuriyet’in destansı bir kurtuluş mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti. Göktaş, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarken, Cumhuriyet’in emanet edildiği genç nesillerle “Türkiye Yüzyılı” hedefinde ilerleyeceklerini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: “Bu Toprakları Vatan Yapan Ecdadımıza Minnettarız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle andığını belirtti. Bayraktar, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünün gururla kutlandığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Türkiye Yüzyılı’na Adım Atıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet’in 101. yılında yeni başlangıçlara ve meydan okumalara hazır bir millet olarak Türkiye Yüzyılı’na adım atıldığını ifade etti. Bu yeni dönemde Cumhuriyet’in değerlerini koruyarak daha güçlü bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Geleceği Bilim ve Millî Değerlerle Şekillendireceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet’in köklerinden aldığı kuvvetle geleceğe yürüdüğünü belirtti. Cumhuriyet’in Türkiye Yüzyılı’nda eğitimle yükseleceğini ifade eden Tekin, genç nesillere ahlak, erdem ve bilim ışığında bir yol haritası sunmanın önemine vurgu yaptı.

Diğer Liderlerden Mesajlar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi pek çok siyasi lider de Cumhuriyet’in 101. yılını kutlayan mesajlar yayımladı. Liderler, Atatürk ve şehitleri rahmetle andıklarını, Cumhuriyet’in kazanımlarını koruyarak Türkiye’yi daha ileriye taşıyacaklarını belirttiler.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Cumhuriyet Bağımsızlığımızın Teminatıdır”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sembolü olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet’in yarınlara güvenle taşınması gerektiğini belirtti ve Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladığını ifade etti.

Bu özel gün, tüm Türkiye’de Cumhuriyet’in temel ilkelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına olan minnetin bir kez daha dile getirildiği bir anma oldu. Siyasi liderlerin mesajları, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın yanı sıra, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin geleceğe olan inancını da pekiştirdi.