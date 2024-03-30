Türkiye'de yarın gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, ülkenin önde gelen siyasi figürleri de oy kullanmak üzere sandık başına gidecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise Manisa'da oy kullanacaklar.

Bu seçimde, belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarının belirleneceği ülke genelindeki seçimlerde, Erdoğan her zamanki gibi İstanbul'da oyunu kullanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde sandığa gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara'daki sandığa gidecek isimler arasında yer alıyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları, oy kullanmak üzere Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'na gidecekken, diğer Eş Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan, Ankara'da bulunan Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy kullanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'daki Çankaya Lisesi'nde, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy kullanacaklar.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Göktürk Mahallesi'nde, Demokratik Deva Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara'da Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacaklar.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, merkezde bulunan Selçuklu İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Ünalan Mahallesi Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandığa gidecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da bulunan Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Ankara'da Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oylarını kullanacaklar.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Beşiktaş ilçesinde bulunan Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda oy kullanırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in büyükşehir belediye başkan adayları da belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullanacak. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ise Kağıthane ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Kağıthane İmece İlkokulu'na gidecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyunu kullanacakken, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Karargahtepe Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ise Karşıyaka'da bulunan Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda sandığa gidecek.